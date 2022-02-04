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Эксперты оценили способность Центробанка заменить для России SWIFT

Эксперты оценили способность Центробанка заменить для России SWIFT

Российский аналог системы международных банковских платежей SWIFT не станет ее полной заменой – к такому выводу пришли эксперты Institute of International Finance (IIF). Как сообщает газета "Коммерсант", не поможет даже связка с аналогичной китайской системой CNAPS.

Речь идет о системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Специалисты пришли к выводу, что даже после ее объединения с зарубежными механизмами не удастся достичь сколь-нибудь серьезного результата. Главной жертвой гипотетического отключения России от SWIFT могут стать углеводороды, их продавцы и получатели – рынок объемом в $100 млрд попросту рухнет.


Главной проблемой СПФС остается ее малый охват. В системе участвуют всего около 400 финучреждений, притом доля платежей через нее в 2020 году составляла около 23% – это почти вдвое больше, чем в 2019-м, но все равно мало. Инфраструктура "российского SWIFT" не поддерживает трансграничные платежи, таким образом зона ее применения ограничивается внутренним рынком.

"Дальнейшая экспансия российской системы возможна за счет ЕАЭС, БРИКС, а также Турции и Ирана. Однако пока не известно о каких-либо конкретных шагах – как правило, такого рода проекты требуют достаточно длительного тестирования, опыт Ирана в этой сфере в 2010-х скорее негативен. В работе не обсуждается, может ли (например) Турция выступать как "прокси" платежной системы РФ во внешний мир в случае санкций – судя по всему, это предположение для IIF слишком фантастично", – говорится в публикации.

Как сообщал Ruposters, ранее Международный валютный фонд пообещал помочь странам, которые могут пострадать в результате отключения России от SWIFT.

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По материалам: uposters.ru

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