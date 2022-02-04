Эти 3 игры доступны бесплатно на Xbox в ближайшие дни — до 6 февраля
На этих выходных подписчикам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate в рамках программы Free Play Days предлагают опробовать следующие игры: Bad North Jotunn Edition, NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER и Greak: Memories of Azur. Проекты будут доступны бесплатно с 3 по 6 февраля, в эти дни в них можно играть без ограничений. Если после дней бесплатной игры вы захотите купить полные версии игр, весь прогресс в них будет перенесен.
Bad North Jotunn Edition
Watch this video on YouTube
Bad North: Jotunn Edition
Bad North — это очаровательный, но жестокий околорогалик и тактика в реальном времени. Защитите мирное островное королевство от полчищ викингов и возглавьте отчаянный исход его жителей.
Перейти в Microsoft Store
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER
Watch this video on YouTube
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER
Встречайте новинку NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER с полностью новой графикой! Вам предстоит собрать команду из 4 ниндзя и сразиться с другими игроками по сети за звание сильнейших бойцов.
Перейти в Microsoft Store
Greak: Memories of Azur
Watch this video on YouTube
Greak: Memories of Azur
Greak: Memories of Azur — это сайд-скроллер для одного игрока с прорисованной вручную анимацией. Вам предстоит взять на себя роль двух братьев, Greak и Raydel, и их сестры, Adara, и помочь им в путешествии по землям Azur.
Перейти в Microsoft Store