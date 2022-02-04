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Юристы клиники «Медицина 24/7» подали иск на экспертов программы «Человек и Закон»

Юристы клиники «Медицина 24/7» подали иск на экспертов программы «Человек и Закон»

Количество исков, поданных юристами клиники «Медицина 24/7», растет. На этот раз претензии выдвигают к экспертам, появившимся в эфире программы «Человек и Закон». Как пишет издание «Глагер», в Следственный комитет было подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении  Кучука С.А. и Бондаря А.А. Это судебно-медицинские эксперты, которых обвиняют в фальсификации результатов проверки морга ЦНИИ туберкулеза. Они появились в эфире «Человек и Закон», и рассказали о заключениях. Теперь экспертам придется ответить за свои слова перед законом. Тем более, что речь идет о разглашении врачебной тайны, даже если они оперируют вымышленными фактами. Столичный Минздрав уже начал проверку по этому вопросу.
Иск был подан и против сценариста, режиссера и редакции программы «Человек и Закон». Юристы клиники просят, чтобы перед законом ответил и Алексей Пиманов. Это выпускающий и шеф-редактор указанного шоу. Ему грозит не только штраф, но и реальный срок. Создавать подобные скандальные выпуску Пиманову помогают Ирина Горюнова и Елена Московчук. В их отношении также был подан иск.
Пиманова обвиняют также в давлении на правоохранительные органы. Неоднократно было замечено, что выпуски «Человек и Закон» предшествовали судебным заседаниям.
Возможно, вскоре будет повторение прецедента, как и с выпуском «Прямого эфира» от 19 января 2022 года. Тогда передачу Андрея Малахова удалили со всех площадок. В отношении телеведущего, ВГТРК и даже экспертов были поданы иски. Иск также получили глава Росздравнадзора Москвы Роман Курынин и гостья студии Анжела Хачатурян.
# Общество

По материалам: RSUTE

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