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Канье Уэст подарил сумки "биркин" Джулии Фокс и ее подругам на ее дне рождения

Канье Уэст подарил сумки "биркин" Джулии Фокс и ее подругам на ее дне рождения

На днях новая возлюбленная Канье Уэста Джулия Фокс отметила день рождения — ей исполнилось 32 года. Вечеринка прошла в Нью-Йорке, а щедрые подарки получила не только сама именинница, но и ее подружки. Канье преподнес Джулии и ее гостьям сумки Hermes Birkin. По данным портала Page Six, всего было куплено пять сумок. Стоимость моделей, которые можно увидеть на видео, в среднем может составлять минимум 10—15 тысяч долларов.


 



Джулия Фокс с подругами

Недавно в прессе появилась информация, что ранее две сумки Hermes Birkin Фокс получила и от рэпера Дрейка, с которым у нее был короткий роман.

Уэст уже тоже солидно пополнил гардеробную актрисы. Джулия сама рассказывала в прессе, что на одном из первых свиданий Канье подарил ей много новой одежды. Стиль, который симпатичен музыканту, Фокс уже переняла: она часто появляется в откровенных нарядах и носит много черного — этот цвет любит и сам Канье.


 


Пользователи сети тут же отреагировали на очередную щедрость Уэста. Так, многие написали, что теперь хотели бы стать подружкой Фокс. Другие задавались вопросом, как Канье удалось достать столько сумок "биркин" одновременно, ведь известно, что на них записываются в лист ожидания. Но, вероятно, у Уэста есть нужные связи.


"Надо подумать, как завтра стать подругой Джулии Фокс".


Джулия Фокс и Канье Уэст
Палома Эльсессер, Джулия Фокс и Канье Уэст

Самой Джулии он, кроме сумки, по слухам, подарил еще и дорогие украшения. Уэст явно из тех, кто любит делать подарки: на вечеринке Канье был в отличном настроении и много улыбался.


Хотя и повод для беспокойства у него есть. Сегодня рэпер снова выразил свое возмущение тем, что его дочери Норт разрешают вести тикток, хотя он категорически против этого.

Поскольку это мой первый развод, хочу узнать, что я должен делать, если мою дочь против моей воли выставляют в тиктоке,

— написал Уэст, намекая на то, что его бывшая жена Ким Кардашьян, очевидно, разрешает Норт пользоваться популярной соцсетью.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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