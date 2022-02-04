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Конец ретроградного Меркурия 4 февраля 2022 года: что нас ждет в ближайшем будущем

Конец ретроградного Меркурия 4 февраля 2022 года: что нас ждет в ближайшем будущем

4 февраля произойдет самое важное астрологическое событие февраля — избавление Меркурия от ретроградности. Это очень благоприятный день, в который наша жизнь начнет меняться к лучшему.


Меркурий будет двигаться в правильном направлении до 9 мая включительно. Этот период можно назвать золотым временем для работы, финансовой активности и получения новых знаний. Старайтесь в это время избавляться от чувств и эмоций, которые разрушают здоровье и удачу. Нам потребуется много энергии и сил для того, чтобы стать успешнее, продуктивнее.

Финансовая и рабочая сферы

Главные изменения, само собой, наступят в сферах работы и финансов. Меркурий — планета, которая ведает информационными потоками, поэтому взгляд на жизнь у большинства из нас станет более ясным, более трезвым и понятным. Все страхи уйдут прочь, откроются глаза на некоторые важные вещи.

С 4 февраля начнется благоприятное время. В эти три месяца будет намного проще заниматься бизнесом, открывать новые проекты, продвигать свои идеи, искать новые увлечения.

Большой успех ждет всех, кто занимается работой, связанной с постоянным общением. Самыми удачливыми будут адвокаты, консультанты, психологи, учителя и преподаватели в университетах.


Если в недавнем прошлом в вашей жизни происходило что-то крайне важное, то с 4 февраля эти изменения заиграют новыми красками. Неприятности с большой вероятностью превратятся в позитивные перемены. Даже в самых неблагоприятных событиях прошлого можно будет разглядеть нечто оптимистичное.

Люди станут мудрее. Особенно это касается тех, кто не бросает попытки стать лучше. После избавления Меркурия от ретроградности астрологи советуют всем нам не лениться. Другого такого благоприятного времени для реализации планов, скорее всего, не будет до конца года.

Любовь и общение с 4 февраля

Прямое движение Меркурия будет крайне благотворно влиять на желание людей общаться, строить отношения, поддерживать друг друга. Это будет время доброты, честности и открытости.

Само собой, Меркурий не сможет изменить всех в лучшую сторону, поэтому не доверяйте людям слепо. Если кто-то докажет вам свою преданность и честность, держитесь за этого человека крепче. С ним вам удастся покорить любые вершины либо просто насладиться приятным общением.

Особенно благоприятной сфера любви и дружбы станет с 14 числа, когда Меркурий перейдет в Знак Водолея. Это будет очень позитивное время, в которое любые недопонимания между людьми окончательно исчезнут.

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По материалам: dailyhoro.ru

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