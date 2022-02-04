Краткий обзор робота-пылесоса Xbot L7 Pro

Роман Иванов

Современная бытовая техника давно перестала считаться роскошью. Подобные приборы позволяют с комфортом вести быт и существенно упрощают жизнь. Речь идет не только о мультиварках или микроволновых печах. Отдельного внимания заслуживают роботы-пылесосы, которые помогают без ручного труда поддерживать чистоту и порядок в квартире.





Возможности управления

Сейчас многие производители выпускают такую технику. Но особую популярность получила модель Xbot L7 Pro. Управлять таким прибором предлагается через пульт или специальное мобильное приложение, которое быстро скачивается на смартфон. С помощью такой программы можно:

дать роботу имя;

отключить световую индикацию и звук;

настроить включение пылесоса по графику;

отрегулировать уровень громкости всех голосовых оповещений;

отслеживать историю выполненных уборок.

Также приложение для этой модели позволяет самостоятельно выбирать дни недели и конкретное время запуска робота. Программа дает возможность корректировать зоны и режим уборки, мощность всасывания пыли. Можно настроить режим, при котором пылесос не будет издавать звуков и убирать квартиру.

Работа с картами

Чем еще привлекателен робот-пылесос xbot l7 для уборки помещения? Среди множества возможностей такой модели стоит отметить уникальное удобство при работе с картой. Устройство позволяет делить одну комнату на несколько зон. Также прибор позволяет объединять несколько помещений в единое пространство.

На карте можно устанавливать определенные зоны уборки. Есть возможность выбирать запретные участки, куда робот-пылесос заезжать во время работы не станет. Отдельно можно отметить зоны, предназначающиеся для глубокой очистки. Обычно это кухня и детская комната. Если в квартире есть домашнее животное, то в качестве таких площадок можно отметить те комнаты, где питомец проводит больше всего времени. Xbot L7 Pro заданные в таком режиме площадки проходит дважды. Но привлекательно еще и то, что модель способна в памяти сохранять одновременно несколько карт уборки. На практике это очень удобно.

Уровень мощности

Отдельного внимания заслуживает мощность всасывания такой техники. Эта модель способна доставать мусор и пыль из щелей, глубина которых составляет до 2 мм. Такие показатели значительно выше, чем у многих аналогичных моделей, в том числе в премиальном сегменте. Данного уровня мощности вполне достаточно для того, чтобы поддерживать дома уют, чистоту и порядок.