Мама Тимати рассказала об отношениях с невесткой

Мать рэпера Тимати, Симона прокомментировала слухи об отношениях с невесткой. Тимати расстался с матерью своего сына полтора года назад, но Анастасии до сих пор припоминают ее непростые отношения с Симоной Юнусовой. Злопыхатели считают, что женщина все еще пытается уколоть несостоявшуюся невестку. Похоже, Симона устала от слухов о себе и Насте, поэтому решила поставить точку в этих обсуждениях. «Мы никогда не жили вместе, и у нас не было ничего общего. Сейчас есть чудесный ребенок (Ратмир, — прим. ред.), к воспитанию которого не имею никакого отношения. У него есть родители, которые знают, видимо, чего хотят, поэтому нет никаких колкостей ни в чью сторону. Угомонитесь, милые, и ловите хайп на чем-то другом», — заявила 62-летняя мама рэпера. Вот только некоторые пользователи Сети посчитали, что таким образом Юнусова снова наехала на Решетову и выставила ее с невыгодной стороны. «Симона, вы настоящий скорпион!»; «Вроде бы ничего такого не сказала, но такое чувство, что ядом брызнула!»; «Анастасия никогда не опустится до такого уровня, чтобы специально кого-то уколоть! Она умна не по годам. У нее все впереди ! Она и Симона не обязаны любить друг друга. Главное, чтобы Ратмир уважал и любил их», — рассуждают подписчики женщины.Тимати А ведь еще недавно ходили слухи о том, что к разрыву Тимати и Анастасии Решетовой приложила руку именно Симона. Настя опровергала подобные доводы. «Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного, и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди, и про бумеранг можете тоже забыть. Как было тогда и что происходит сейчас, знаем только мы, объясняться подробнее не вижу смысла. Я не знаю, что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло. Я верю, что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18-летней малышки меня такую, какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему отцу», — откровенничала брюнетка.