На трассе М-11 в этом году запустят беспилотники

Вадим Карасев

Тестовые поездки беспилотных автомобилей стартуют уже в этом году на отдельных участках скоростной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург, сообщил министр транспорта Виталий Савельев в интервью газете "Известия".

Он отметил, что автопроизводители получат возможность тестировать на трассе беспилотники и оборудование после запуска экспериментального правового режима. Также глава Минтранса рассказал, что на 2022 года запланировано начало строительства обхода Твери на трассе М-11.

"Кроме того, в 2022 году планируем завершить этап реконструкции обхода Аксая в Ростовской области, строительство обхода Анапы, развиваем дальние автодорожные подходы к Крымскому мосту. Продолжаем реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги", - заявил Савельев.

Кроме того, на текущий год запланировано активное развитие Северного морского пути. "Планируется строительство ледокольного флота нового поколения, в том числе работающего на сжиженном природном газе, реконструкция объектов инфраструктуры базы технического обслуживания флота, строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности", - уточнил министр.

Как писал Ruposters, ранее исследователи назвали главные недостатки беспилотных автомобилей.





беспилотные автомобили М-11