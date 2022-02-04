Надежда Михалкова воссоединилась с Резо Гигинеишвили на премьере своего дебютного фильма

Актриса и режиссер Надежда Михалкова представила свой режиссерский дебют -сериал «Номинация». Резо Гигинеишвили поддержал экс-супругу на премьере. В минувшую среду, 3 февраля, в кинотеатре «Художественный» собрался почти весь клан Михалковых, которые пришли поддержать младшую дочь Никиты Сергеевича, представившую на суд публики свой первый сериал «Номинация», где она также исполнила одну из главных ролей, а вторую отдала старшей сестре Анне.Надежда, Анна, Татьяна и Артем Михалковы По красной дорожке в этот вечер наряду с другими знаменитостями прошлись Татьяна Михалкова в окружении дочерей и сына, также можно было заметить внучку Никиты Сергеевича Наталью, рожденную в первом браке Артема Михалкова, и Сергея Бакова – младшего сына Анны Михалковой, который привел на премьеру свою девушку.Анна Михалкова Появился среди гостей и бывший муж Надежды, Резо Гигинеишвили под руку с их дочерью Ниной, отметившей в прошлом году 10-летие.Резо Гигинеишвили с дочерью Ниной Очевидцы рассказали, что экс-супруги очень мило общались на мероприятии и со стороны могло показаться, что они вовсе не расставались. Да и держаться на расстоянии друг от друга у них нет никакой необходимости, ведь они оба в настоящее время одиноки и сумели сохранить дружеские отношения после развода.Надежда Михалкова с дочерью Ниной Напомним, Надежда Михалкова стала второй женой артиста. Они сыграли свадьбу в 2010 году, а потом обвенчались в Грузии, на родине Резо. У супругов родилось двое детей – дочь Нина и сын Иван, которому сейчас 8 лет, однако сохранить брак они не смогли и развелись спустя семь лет совместной жизни. С тех пор Михалкова так вновь и не вышла замуж, а вот Гигинеишвили успел попытать счастья с бизнесвумен Надеждой Оболенцевой, но их союз не продержался и года.