Никита Джигурда высказался о скандале Собчак и Шнурова

Эпатажный артист Никита Джигурда рассказал, почему поссорились звезды. Накануне Ксения Собчак и Сергей Шнуров вновь схлестнулись в Сети. Музыкант представил песню, в которой жестоко «прошелся» по телеведущей, вспомнив и ДТП, в которое Ксения попала под Сочи в прошлом году, и другие ситуации с участием блондинки. Никита Джигурда считает, что все дело в карме. Об этом он заявил в своем инстаграме.Никита Джигурда «Ксюша Собчак попала под кармический бумеранг со своим давним корешем Серегой Шнуровым, который (непонятно, по каким причинам) предал свою бывшую подругу, перейдя грань черного пиара», — написал Джигурда. Напомним, некоторое время назад Собчак записала скандальное интервью с Анастасией Волочковой — давней подругой Никиты. Тогда во время нахождения в доме балерины Ксения позволила себе некоторые вольности, заглянув в спальню Анастасии.