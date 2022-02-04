Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Никита Джигурда высказался о скандале Собчак и Шнурова

Никита Джигурда высказался о скандале Собчак и Шнурова
Эпатажный артист Никита Джигурда рассказал, почему поссорились звезды. Накануне Ксения Собчак и Сергей Шнуров вновь схлестнулись в Сети. Музыкант представил песню, в которой жестоко «прошелся» по телеведущей, вспомнив и ДТП, в которое Ксения попала под Сочи в прошлом году, и другие ситуации с участием блондинки. Никита Джигурда считает, что все дело в карме. Об этом он заявил в своем инстаграме.
Никита Джигурда «Ксюша Собчак попала под кармический бумеранг со своим давним корешем Серегой Шнуровым, который (непонятно, по каким причинам) предал свою бывшую подругу, перейдя грань черного пиара», — написал Джигурда. Напомним, некоторое время назад Собчак записала скандальное интервью с Анастасией Волочковой — давней подругой Никиты. Тогда во время нахождения в доме балерины Ксения позволила себе некоторые вольности, заглянув в спальню Анастасии.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Никита Джигурда высказался о скандале Собчак и Шнурова
Никита Джигурда высказался о скандале Собчак и Шнурова
Сергей Шнуров высказался о своем скандальном клипе о Ксении Собчак
Сергей Шнуров высказался о своем скандальном клипе о Ксении Собчак
В Омской области 2022 году будет продолжена программа капремонта школьных спортзалов
В Омской области 2022 году будет продолжена программа капремонта
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Юристы клиники «Медицина 24/7» подали иск на экспертов программы «Человек и Закон»
Юристы клиники «Медицина 24/7» подали иск на экспертов программы
Художник использовал ИИ, чтобы увидеть, как эти 14 популярных персонажа мультфильмов будут выглядеть в реальной жизни
Художник использовал ИИ, чтобы увидеть, как эти 14 популярных
На трассе М-11 в этом году запустят беспилотники
На трассе М-11 в этом году запустят беспилотники
Анастасия Макеева призналась, что муж вынужден ее терпеть
Анастасия Макеева призналась, что муж вынужден ее терпеть
Анастасии Волочковой понадобилась помощь после расставания с любовником
Анастасии Волочковой понадобилась помощь после расставания с
Сергей Кравцов и Андрей Чибис обсудили предложения по развитию образования в Мурманской области
Сергей Кравцов и Андрей Чибис обсудили предложения по развитию
Событие недели: вечеринка в честь дня рождения Михаила Зыгаря с Ксенией Собчак и Нателлой Крапивиной
Событие недели: вечеринка в честь дня рождения Михаила Зыгаря с
Ghostwire: Tokyo — полноценный геймплей, детали игры и дата релиза
Ghostwire: Tokyo — полноценный геймплей, детали игры и дата релиза

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Зомби-апокалипсис из-за хомяка и школьный буллинг: почему все смотрят южнокорейский сериал "Мы все мертвы"
Зомби-апокалипсис из-за хомяка и школьный буллинг: почему все смотрят
Сатья Наделла прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard
Сатья Наделла прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard
"Присылали письма с предложением увеличить член": голый Шепелев сделал неожиданное признание
"Присылали письма с предложением увеличить член": голый
Сетлана Лобода закрутила роман с женатым украинским миллиардером
Сетлана Лобода закрутила роман с женатым украинским миллиардером

Еще по теме

Джигурда решил баллотироваться в мэры Москвы
Джигурда объяснил, почему Клинтон проиграла на выборах
Джигурда: меня спрашивали о готовности стать президентом Украины
"Это чеченец с тяжелой судьбой": Джигурда раскрыл правду о новом любовнике Волочковой