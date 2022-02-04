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Новый трейлер Grid Legends показывает различные режимы игры

Новый трейлер Grid Legends показывает различные режимы игры


Релиз Grid Legends состоится уже скоро — он назначен на 25 февраля 2022 года. Разработчики недавно представили большой геймплейный ролик проекта, а сегодня, в рамках нового трейлера, поделились некоторыми особенностями, которые ждут игроков в Grid Legends.

Игра получит несколько режимов: «Путь к славе» (основной режим карьеры, в котором обещают хороший сюжет), Race Creator (позволяющий создавать уникальные заезды), Drift, Elimination и прочие. В онлайне игроки смогут участвовать в заездах до 22 человек, при этом поддерживается кроссплатформенный мультиплеер. В видео можно посмотреть на различные автомобили, которые ждут виртуальных гонщиков, и трассы (в том числе, заявлена трасса в Москве).


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Недавно стало известно, что Grid Legends получит русскую локализацию.

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По материалам: newxboxone

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