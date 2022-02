Официально: Call of Duty «следующего поколения» разрабатывает Infinity Ward





Издательство Activision Blizzard официально подтвердило (в рамках отчета), что следующая часть Call of Duty выйдет от студии Infinity Ward. Об этом ранее уже сообщали инсайдеры, как и говорили, что она представляет из себя продолжение Call of Duty Modern Warfare (2019 года выпуска). Activision Blizzard пока конкретно не указывает, что это новая часть Modern Warfare, но отмечает, что это будет Call of Duty с сеттингом во франшизе, которая полюбилась большому количеству игроков.

В Twitter-аккаунте студии Infinity Ward опубликована запись на этот счет, в которой говорится, что «Скоро появится новое поколение Call of Duty». При этом, пока еще нет информации, на каких платформах выйдет новый Call of Duty. Инсайдеры ранее сообщали, что игра планируется к релизу, в том числе, на Xbox One и Playstation 4.

A new generation of Call of Duty is coming soon.



Stay frosty. — Infinity Ward (@InfinityWard) February 3, 2022



В отчете Activision Blizzard подтвердился и провал Call of Duty: Vanguard. Разработчики отмечают, что продажи игры оказались ниже ожиданий, и результаты Warzone тоже хуже, чем прогнозировало издательство (напомним, уже ходят слухи про Warzone 2).