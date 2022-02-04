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Ольга Бузова рассказала об отношении к бывшему

Ольга Бузова рассказала об отношении к бывшему
Ведущая и певица Ольга Бузова перестала следить за бывшим. За плечами артистки брак с Дмитрием Тарасовым и несколько неудачных романов. Например, прошлой зимой певица со скандалом рассталась с Давой, обвинив его в изменах и рукоприкладстве. Экс-ведущая «ДОМа-2» настолько переживала разрыв с рэпером, что на какое-то время ушла в себя. Это сейчас Ольга с радостью делится творчеством и снимается в новых проектах, а тогда она пролила немало слез. Поначалу знаменитая блондинка наблюдала за жизнью экс-избранника: мониторила его соцсети, читала новости, где он упоминался. Вскоре артистку отпустило, и она пришла в себя.
Ольга Бузова «Когда перестаю заходить на страницу к бывшему и палить его, понимаю, что все… я ожила, выжила. Мне все равно. Меня не задевает. Реакция должна быть, но я против, когда ее вызывают специально», — заявила 36-летняя Бузова в YouTube-проекте ASK. Вспомнила исполнительница и союз с Тарасовым. Так, Ольга рассказала, как во всем поддерживала футболиста, а он обижал ее и критиковал. «Про семью, которая не поддерживает. Мой бывший муж и бывший лучший друг, когда я показала им свою первую песню, сказали, что это за говно. Мне было больно, но это меня не остановило. Такая антиподдержка… в то время, когда я говорила «ты лучший, ты номер один». И ведь он тогда стал капитаном команды», — заключила артистка, посоветовав другим парам прислушиваться друг к другу и помогать.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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