OlliOlli World получает отличные оценки от критиков





8 февраля состоится релиз OlliOlli World — новой игры о скейтбординге, которую многие ждали после успешных и хорошо воспринятых первых двух частей. OlliOlli World стала еще масштабнее, получила несколько новых интересных многопользовательских возможностей и сейчас получает отличные оценки от критиков.

На данный момент у игры OlliOlli World рейтинг на Opencritic на уровне в 84 балла из 100. 94% критиков рекомендуют проект. Некоторые из оценок журналистов:

IGN — 9 / 10PC Gamer — 87 / 100GamesRadar+ — 4.5 / 5Game Informer — 8 / 10GameSpot — 9 / 10Destructoid — 8.5 / 10

Журналисты отмечают, что разработчики OlliOlli World взяли все лучшее от прошлых двух частей и развили эти аспекты. Мир стал еще более ярким, разнообразным и красочным. Игра OlliOlli World все еще остается аркадной и простой, но для любителей соревноваться есть различные активности, такие как списки лидеров на каждом уровне. Ниже можно посмотреть геймплей OlliOlli World в рамках обзора от IGN.

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