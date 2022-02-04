Похудевшая Анна Нетребко восхитила стройной фигурой

50-летняя оперная певица Анна Нетребко поделилась фото из Барселоны, восхитив своим внешним видом поклонников. Анна Нетребко улетела в отпуск вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго в Испанию. Артистка наслаждается прогулками по солнечной Барселоне и активно делится фото и видео из путешествия в Instagram. На свежих кадрах оперная дива показала, как они провели время в парке Гуэль, и заслужила восхищенные комментарии от подписчиков за свой внешний вид.Анна Нетребко На снимках Нетребко предстала в укороченных джинсах, массивных ботинках и полосатом лонгсливе, дополнив образ эффектными темными очками. Многие обратили внимание на то, как сильно похудела знаменитость, и похвалили ее за работу над собой. «Что за прелестная стройняшка!?», «Вы заметно постройнели. Очень красивая.😍😍😍», «Тиша так подрос, красавчик, мамочка совсем юная девушка!💕🥰😍», «Анечка, вы похудели супер!!!!», «Анна! Отдых Вам на пользу. Очень помолодели! Лет 25, не больше», «Красавица стройняшка🔥 🔥🔥», «Исхудала ....😢❤️❤️❤️», — отметили поклонники.Анна Нетребко сыном Тьяго Стоит отметить, что Нетребко начала активно следить за внешним видом последние пару лет. Артистка, которая обычно не отличалась стройной фигурой, как и многие оперные исполнители, неожиданно сбросила вес и стала отдавать предпочтение нарядам, подчеркивающим ее ноги и талию, носить короткие юбки и шорты и даже красоваться перед камерой в купальнике. При этом артистка уверяла, что не сидит на строгих диетах и не нагружает себя физическими упражнениями. Правда, во время пандемии, когда Нетребко скучала в своей квартире в Вене, она все же поделилась с подписчиками некоторыми кулинарными советами, в частности, рассказала, о низкокалорийном салате, который предпочитает готовить – он состоит из зеленого салата, огурца, кукурузы, мяты, чеснока, базилика и свежего тархуна, а заправляется лимоном.