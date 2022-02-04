Показали больше 20 минут геймплея Tiny Tina’s Wonderlands





Издательство 2K на этой неделе сообщило, что игра Tiny Tina’s Wonderlands «ушла на золото». Ее релиз запланирован на 25 марта 2022 года, и дата выхода проекта уже точно не будет перенесена.

Вместе с тем, разработчики через журналистов начинают активнее знакомить потенциальных игроков с проектом. Сегодня в сети появилось больше 20 минут геймплея игры Tiny Tina’s Wonderlands, который опубликовал портал IGN. В ролике показаны различные моменты геймплея без склеек. Можно увидеть в действие оружие, посмотреть на локации, врагов и на графику.

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Напомним, что Tiny Tina’s Wonderlands — это проект в стиле Borderlands про Крошку Тину. В игре обещают насыщенный фэнтези-мир, свойственный главной героине юмор, безумные сражения и интересную историю.