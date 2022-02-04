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Показали больше 20 минут геймплея Tiny Tina’s Wonderlands

Показали больше 20 минут геймплея Tiny Tina’s Wonderlands


Издательство 2K на этой неделе сообщило, что игра Tiny Tina’s Wonderlands «ушла на золото». Ее релиз запланирован на 25 марта 2022 года, и дата выхода проекта уже точно не будет перенесена.

Вместе с тем, разработчики через журналистов начинают активнее знакомить потенциальных игроков с проектом. Сегодня в сети появилось больше 20 минут геймплея игры Tiny Tina’s Wonderlands, который опубликовал портал IGN. В ролике показаны различные моменты геймплея без склеек. Можно увидеть в действие оружие, посмотреть на локации, врагов и на графику.


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Напомним, что Tiny Tina’s Wonderlands — это проект в стиле Borderlands про Крошку Тину. В игре обещают насыщенный фэнтези-мир, свойственный главной героине юмор, безумные сражения и интересную историю.

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По материалам: newxboxone

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