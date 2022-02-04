Путин поддержал инициативы "Единой России" о дистанционной продаже рецептурных лекарств

Вадим Карасев

Глава комиссии "Единой России" по здравоохранению Денис Проценко в ходе выступления на форуме "Деловая Россия" сообщил, что из-за омикрона нагрузка на амбулаторное звено выросла в разы.

Он обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой осуществить переход на дистанционные рецепты, которые могли бы быть очень важными как для первичной системы здравоохранения, так и для пациентов.

"Важно в период сверхнагрузок использовать дистанционные технологии для выписывания рецептов для лечения пациента. Сейчас врач может только скорректировать свой диагноз, а за рецептами приходится обращаться лично. Предлагаем дать возможность врачу при наличии медицинской карты в бумажном и электронном виде осуществлять дистанционный прием, ставить диагноз и выписывать электронные рецепты", — отметил он.

Проценко добавил, что ряд регионов, в том числе Москва, к реализации таких технологий давно готовы. Более того, в столице в настоящее время из-за пандемии выписка больничных листов, и их закрытие уже осуществляется с использованием телеконсультации без посещения поликлиники.

Также он предложил разрешить доставку рецептурных лекарственных препаратов пациентам — для маркированных лекарств по электронным рецептам. Денис Проценко предложил президенту поддержать с этой целью принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Законопроект, который позволит организовать доставку таких лекарств в пилотном режиме в отдельных регионах, уже внесен в правительство. Его разработали Минэкономразвития и Минздрав вместе с "Единой Россией".

Президент назвал предложения логичными.

"Эксперимент с электронными рецептами надо развивать. Он в целом показывает хороший результат", — сказал Путин.

Предложения партии на форуме также одобрил Минздрав.

Ранее "Единая Россия" предлагала правительству провести эксперимент в ряде регионов, которые наиболее готовы к торговле рецептурными препаратами онлайн.

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