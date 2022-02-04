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Российские звезды и VK поддержали кампанию #wewillROCyou

Российские звезды и VK поддержали кампанию #wewillROCyou

В день открытия Олимпийских игр кампанию #wewillROCyou поддержал холдинг VK. На страницах у многих пользователей появятся "пасхалки" в виде снежков. Разбив их, пользователи смогут поддержать кампанию.

Также в поддержку олимпийцев пользователи "Клипов" могут выложить короткий вертикальный ролик с хештегом акции и в специальной AR-маске с изображением олимпийского факела и слогана кампании.


В "Одноклассниках" (соцсеть так же входит в холдинг VK) появились рамки для фото с хэштегом #wewillROCyou.

В ТикТоке стартовал челлендж в поддержку российских спортсменов. В день открытия игр, тиктокеры обыгрывают простую мысль "Родился в России – готов к Олимпиаде". Они показывают, что для русского снег – родная стихия и таким образом поддерживают олимпийцев.

Ранее Тимур Родригез,Юлианна Караулова, Анфиса Чехова, МакSим, Настасья Самбурская, Алексей Воробьёв и другие звезды высказались в поддержку олимпийцев и предложили закидать врагов снежками. Импровизированный флешмоб запустил Сергей Жуков, который первым записал видео в Инстаграм.

Напомним, Алексей Ягудин опубликовал петицию в поддержку российских спортсменов. Ягудин призывает ВАДА и МОК разрешить российским спортсменам выступать под флагом страны, исполнять гимн и называться сборной России.

Олимпиада в Пекине
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По материалам: uposters.ru

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