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Сергей Кравцов и Андрей Чибис обсудили предложения по развитию образования в Мурманской области

Сергей Кравцов и Андрей Чибис обсудили предложения по развитию образования в Мурманской области

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, сообщает пресс-служба Правительства Мурманской области.

В рамках встречи стороны определили дополнительные федеральные инвестиции и инструменты для развития системы образования региона.

Глава региона подчеркнул, что для Мурманской области с учетом ее стремительного экономического роста и статуса ключевого региона российской Арктики образование является приоритетом. С 2019 года расходы в сфере образования в области выросли на 50% и в этом году составляют 24,8 миллиарда рублей.

«Образование – важнейшая сфера для развития всей области. Помимо ремонта и строительства общеобразовательных учреждений, мы развиваем систему всесторонне: открыли уже 29 «Точек роста», «IT-куб», создаем «Кванториумы», «Квантолабы», современные мастерские в колледжах, чтобы ребята получали разносторонние навыки с помощью практических занятий. Системное повышение качества образования продолжаем наращивать, чтобы школьники и студенты нашего региона в будущем становились высококонкурентными специалистами», – отметил Андрей Чибис.

Регионом подготовлен пакет предложений, отдельные из которых затрагивают не только Мурманскую область, но и страну в целом. Андрей Чибис сообщил, что благодаря нацпроекту «Образование» у колледжей появилась возможность оборудовать мастерские и лаборатории по мировым стандартам, однако эффект от этого значительно снижается из-за обветшавших помещений и недостаточных площадей, и предложил распространить запущенную в России в рамках нацпроекта программу капитального ремонта школ также на учреждения среднего профессионального образования.

Отдельным пунктом повестки стала судьба североморской СОШ № 12. Школа является крупнейшим общеобразовательным учреждением флотской столицы, при этом в прошлом году отметила полувековой юбилей и за все эти годы ни разу капитально не ремонтировалась. Андрей Чибис обратился к Сергею Кравцову с просьбой о федеральном софинансировании комплексного ремонта школы.

Также Андрей Чибис предложил включить Мурманский арктический государственный университет в комплексную программу по модернизации и стратегическому развитию педагогических вузов «Учитель будущего поколения России». Как отметил глава Мурманской области, треть студентов МАГУ обучается по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки». Участие в программе даст возможность сформировать в университете единую образовательную среду, позволяющую готовить современных педагогов и создать условия для профессионального самосовершенствования уже работающих учителей.

Сергей Кравцов поддержал инициативы Мурманской области.

Мурманская область входит в число регионов Арктической зоны России, где в том числе реализуются проекты, связанные с дальнейшим развитием всех сфер жизнедеятельности.

В 2021–2023 годах Российская Федерация председательствует в Арктическом совете.

Арктический совет – межправительственный форум высокого уровня, цели которого – развитие сотрудничества арктических государств, координация их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защита окружающей среды, сохранение культуры, традиций и языков коренных народов Севера.

Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах была утверждена председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года.

Председательство России в Арктическом совете проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками совета по четырем приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах.

# Общество

По материалам: edu.ru

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