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Сергей Шнуров высказался о своем скандальном клипе о Ксении Собчак

Сергей Шнуров высказался о своем скандальном клипе о Ксении Собчак
Певец Сергей Шнуров признался, что хотел журналистку поставить на место и всего лишь сделал то, что она делает с другими людьми. В минувший вторник Сергей Шнуров выпустил клип на песню «Шмарафон». В ней певица Зоя прошлась по личности Ксении Собчак, а также намекнула, что та родила сына не от Виторгана, а бывшего возлюбленного Капкова. Ролик вызвал общественный резонанс. Одни поддержали юмор Сергея Шнурова, а другие посчитали, что тот уже сдает позиции истинной рок-звезды и превращается в простого сплетника. В частности, Максим Виторган, оскорбленный намеками артиста, назвал того «хулиганом на подсосе». Собчак же была более резка. Музыканта она окрестила опущенным старым ЗОЖником. Из-за возникшего скандала 48-летний Шнуров, который уже давно забросил личный блог, решил опубликовать ответ на нападки хейтеров. «Все выговорились? Успокоились? Теперь минуту внимания, и я объясняю зачем сделал клип «Шмарафон». Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна — типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета. Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им все позволено. И вот, пользуясь ее же «журналистскими» приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. В гротескном фокусе оказалось ее подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего», заявил музыкант. Артист признался, что не считает клип предметом гордости, однако не видел другого способа задеть оппонентку. По словам Сергея, именно такие методы и возможны против привыкшей к критике Собчак. «Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна, — уверен певец. — Здесь мне пришлось поговорить с вами на вашем же языке. Залезть в прикроватную тумбочку к условной Волочковой. Потрогать горяченькое. Вырвать телефон у Успенской. Задать вопрос Чулпан. Тонко? Творчески? Вам не понравилось, когда так с вами. Понимаю. Потому что это правда мерзко. В вашем деликатном ответе, (да, о ее деликатности можно написать много песен) я увидел то, что вы обычно испускаете — манерное притворство и, ну куда ж без них, кричащие ярлыки и интеллигентное хамство. Что ж... Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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