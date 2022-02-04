Слуцкий оценил ответные меры МИД на блокировку RT в Германии

00:59 Автор: Жанна Звягина

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале в четверг назвал ответные меры России против блокировки телеканала RT DE в Германии прямыми и симметричными.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что спутниковое и иное вещание Deutsche Welle в стране будет прекращено, а аккредитация всех сотрудников российского бюро телерадиокомпании — аннулирована. Корреспондентский пункт Deutsche Welle на территории России закроют, будет инициирована процедура признания Deutsche Welle СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

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Госминистр Германии по вопросам культуры и средств массовой информации Клаудия Рот назвала меры Москвы в отношении Deutsche Welle неприемлемыми и призвала «не использовать проблемы с лицензированием телеканала RT» в политических целях.

«Надо же? Это опять «другое»? Да нет, это абсолютно прямой и симметричный ответ на дискриминационные меры германских властей», — написал Слуцкий, комментируя слова Рот.

22 декабря европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9B снял со своей платформы телеканал RT DE, вещающий из студии в Москве. Как заявили в RT, немецкий медиарегулятор MABB «заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания».

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Накануне Комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие разрешения, вынесла телеканалу предписание о прекращении вещания. Решение было принято вопреки тому, что СМИ осуществляло деятельность на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание в соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении.

#Германия #СМИ #санкции

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