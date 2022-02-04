Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Событие недели: вечеринка в честь дня рождения Михаила Зыгаря с Ксенией Собчак и Нателлой Крапивиной

Событие недели: вечеринка в честь дня рождения Михаила Зыгаря с Ксенией Собчак и Нателлой Крапивиной

Событие недели: вечеринка в честь дня рождения Михаила Зыгаря с Ксенией Собчак и Нателлой Крапивиной

В новой рубрике "Событие недели" Spletnik рассказывает о самых интересных светских и культурных мероприятиях. Разбираем, кто организовал, кого позвали и как все прошло. На этой неделе предлагаем посмотреть, как прошла вечеринка в честь дня рождения Михаила Зыгаря в модном баре в Китай-городе.

Где и когда

Гуляли гости 31 января в музыкальном бистро Владимира Перельмана Well Well — камерное пространство с отсылками к "Твин Пиксу" в интерьере разместилось в подвале перельмановского же ресторана "Рыба моя".


Ксения Собчак
Нателла Крапивина
Любовь Толкалина

Кто пришел

Ксения Собчак, Наталья Синдеева, Нателла Крапивина, Любовь Толкалина, Аглая Тарасова, Александр Молочников, Клим Шипенко, Михаил Козырев, Анна Монгайт, Антон Желнов, Татьяна Арно, Тихон Дзядко, Анна Наринская, Карен Шаинян и другие.


Аглая Тарасова
Наталья Синдеева
Александр Молочников
Анна Монгайт
Оксана Карас и Клим Шипенко

Как это было

Замысловатым дресс-кодом гостей, похоже, решили не мучить, но эстетика Черного Вигвама в баре и фирменный стиль самого Зыгаря явно подсказали решение, что надеть — многие гости пришли в радикальном total black.


Наталья Синдеева, Михаил Козырев и Михаил Зыгарь

Главной фишкой заведения (помимо кухни от шеф-повара Кирилла Губина) является караоке, так что о музыкальном сопровождении можно было не переживать: пели и добровольцы среди гостей (репертуар был обширен — от джазовой Dream a Little Dream Of Me до хита Лолиты Милявской "Пошлю его на..."), и приглашенная певица Polina.


Polina и Михаил Зыгарь
Маша Федорова и Михаил Зыгарь
Татьяна Арно

Но то был только разогрев. Дальше в декорациях "Твин Пикса" разыгралась какая-то бондовская миниатюра — собравшимся показали фильм "Who is Mr. Зыгарь" авторства верного друга и творческого соратника именинника Жан-Мишеля Щербака. Жизнеописание включило все важные этапы: от победы в программе "Умницы и умники", распахнувшей двери МГИМО, и работы корреспондентом в горячих точках до современных проектов Зыгаря вроде "Мобильного театра", документального фильма о России с Натальей Водяновой или придуманного Зыгарем и Крапивиной сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых" с Жан-Мишелем роли Пушкина.


Жан-Мишель Щербак


Антон Желнов
Ян Визинберг, Анна Наринская и Карен Шаинян
Тихон Дзядко и Екатерина Котрикадзе


Владимир Перельман

Кульминация вечера — задувание свечей на торте — едва не оказалась под угрозой срыва: торт был на месте, а Зыгарь нет. Когда хватились именинника, выяснилось, что он отлучился встретить новых гостей, приехавших к десерту. Дочь Михаила Лиза была готова задуть свечи за папу, но Михаил Козырев самоуправства не допустил и припрятал торт на кухне до возвращения виновника торжества. Когда все были в сборе, свечи задули дружно и наконец сделали общее фото.


Михаил Зыгарь с дочерью Лизой (слева) и гостями
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Сергей Кравцов и Андрей Чибис обсудили предложения по развитию образования в Мурманской области
Сергей Кравцов и Андрей Чибис обсудили предложения по развитию
Событие недели: вечеринка в честь дня рождения Михаила Зыгаря с Ксенией Собчак и Нателлой Крапивиной
Событие недели: вечеринка в честь дня рождения Михаила Зыгаря с
Ghostwire: Tokyo — полноценный геймплей, детали игры и дата релиза
Ghostwire: Tokyo — полноценный геймплей, детали игры и дата релиза
Версия Apex Legends для Xbox Series X | S и Playstation 5 уже близка
Версия Apex Legends для Xbox Series X | S и Playstation 5 уже близка
Официально: Call of Duty «следующего поколения» разрабатывает Infinity Ward
Официально: Call of Duty «следующего поколения» разрабатывает
Заключительное DLC Joseph: Collapse для Far Cry 6 выходит на месяц раньше
Заключительное DLC Joseph: Collapse для Far Cry 6 выходит на месяц
Три энергетически вредных продукта, которые лучше убрать из холодильника
Три энергетически вредных продукта, которые лучше убрать из
Битва купальников: Клава Кока против Ляйсан Утяшевой
Битва купальников: Клава Кока против Ляйсан Утяшевой
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Мама Тимати рассказала об отношениях с невесткой
Мама Тимати рассказала об отношениях с невесткой
Дана Борисова высказалась о расставании Анастасии Волочковой с любовником
Дана Борисова высказалась о расставании Анастасии Волочковой с
OlliOlli World получает отличные оценки от критиков
OlliOlli World получает отличные оценки от критиков

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Парень рассказал секрет, как всю жизнь бесплатно пить Пепси и есть в «Макдоналдсе», но есть нюанс, давайте разбираться
Парень рассказал секрет, как всю жизнь бесплатно пить Пепси и есть в
Зомби-апокалипсис из-за хомяка и школьный буллинг: почему все смотрят южнокорейский сериал "Мы все мертвы"
Зомби-апокалипсис из-за хомяка и школьный буллинг: почему все смотрят
Сергей Шнуров несет огромные финансовые потери
Сергей Шнуров несет огромные финансовые потери
Ирина Дубцова удалила искусственную грудь
Ирина Дубцова удалила искусственную грудь

Еще по теме

Предновогодние встречи Ксении Собчак: корпоратив журнала и дружеская вечеринка Максима Виторгана
"Кинотавр-2020": Елена Лядова, Ирина Горбачева и другие звезды на церемонии открытия
Татьяна Навка, Ксения Собчак и другие гости на праздновании 50-летия Михаила Куснировича в Парке Горького
Собчак и Виторган оставили новорожденного сына дома ради благотворительности