Событие недели: вечеринка в честь дня рождения Михаила Зыгаря с Ксенией Собчак и Нателлой Крапивиной

Вадим Карасев

В новой рубрике "Событие недели" Spletnik рассказывает о самых интересных светских и культурных мероприятиях. Разбираем, кто организовал, кого позвали и как все прошло. На этой неделе предлагаем посмотреть, как прошла вечеринка в честь дня рождения Михаила Зыгаря в модном баре в Китай-городе.

Где и когда

Гуляли гости 31 января в музыкальном бистро Владимира Перельмана Well Well — камерное пространство с отсылками к "Твин Пиксу" в интерьере разместилось в подвале перельмановского же ресторана "Рыба моя".





Ксения СобчакНателла КрапивинаЛюбовь Толкалина

Кто пришел

Ксения Собчак, Наталья Синдеева, Нателла Крапивина, Любовь Толкалина, Аглая Тарасова, Александр Молочников, Клим Шипенко, Михаил Козырев, Анна Монгайт, Антон Желнов, Татьяна Арно, Тихон Дзядко, Анна Наринская, Карен Шаинян и другие.





Аглая ТарасоваНаталья СиндееваАлександр МолочниковАнна МонгайтОксана Карас и Клим Шипенко

Как это было

Замысловатым дресс-кодом гостей, похоже, решили не мучить, но эстетика Черного Вигвама в баре и фирменный стиль самого Зыгаря явно подсказали решение, что надеть — многие гости пришли в радикальном total black.





Наталья Синдеева, Михаил Козырев и Михаил Зыгарь

Главной фишкой заведения (помимо кухни от шеф-повара Кирилла Губина) является караоке, так что о музыкальном сопровождении можно было не переживать: пели и добровольцы среди гостей (репертуар был обширен — от джазовой Dream a Little Dream Of Me до хита Лолиты Милявской "Пошлю его на..."), и приглашенная певица Polina.





Polina и Михаил ЗыгарьМаша Федорова и Михаил ЗыгарьТатьяна Арно

Но то был только разогрев. Дальше в декорациях "Твин Пикса" разыгралась какая-то бондовская миниатюра — собравшимся показали фильм "Who is Mr. Зыгарь" авторства верного друга и творческого соратника именинника Жан-Мишеля Щербака. Жизнеописание включило все важные этапы: от победы в программе "Умницы и умники", распахнувшей двери МГИМО, и работы корреспондентом в горячих точках до современных проектов Зыгаря вроде "Мобильного театра", документального фильма о России с Натальей Водяновой или придуманного Зыгарем и Крапивиной сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых" с Жан-Мишелем роли Пушкина.





Жан-Мишель Щербак





Антон ЖелновЯн Визинберг, Анна Наринская и Карен ШаинянТихон Дзядко и Екатерина Котрикадзе





Владимир Перельман

Кульминация вечера — задувание свечей на торте — едва не оказалась под угрозой срыва: торт был на месте, а Зыгарь нет. Когда хватились именинника, выяснилось, что он отлучился встретить новых гостей, приехавших к десерту. Дочь Михаила Лиза была готова задуть свечи за папу, но Михаил Козырев самоуправства не допустил и припрятал торт на кухне до возвращения виновника торжества. Когда все были в сборе, свечи задули дружно и наконец сделали общее фото.





Михаил Зыгарь с дочерью Лизой (слева) и гостямиНадя Бесчетникова