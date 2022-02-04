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Стали известны кандидаты на пост генсека НАТО

Стали известны кандидаты на пост генсека НАТО

17:16  Автор: Кристина Стащенко



В качестве кандидатов на пост генерального секретаря НАТО рассматриваются экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Об этом сообщается в Twitter германского агентства DPA.

Один из перечисленных претендентов может стать преемником нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга, которого ранее назначили управляющим Центрального банка Норвегии (Norges Bank) сроком на шесть лет. Однако занять эту должность он сможет после ухода с поста генсека Североатлантического альянса 30 сентября 2022 года.


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Столтенбер возглавляет НАТО с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту дважды продлевался. В конце сентября исполнится восемь лет с тех пор, как он занял эту должность. 

В разные годы действующий генсек ООН занимал важные политические посты в Норвегии, в том числе премьер-министра, министра финансов и министра торговли и энергетики.



#НАТО


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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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