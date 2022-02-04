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Татьяна Навка рассказала о судействе на олимпийских играх

Татьяна Навка рассказала о судействе на олимпийских играх
Фигуристка Татьяна Навка высказалась о занижении оценок на соревнованиях.    В Пекине завершился первый день соревнований. На льду выступили команды фигуристов — в этом виде спорта россияне традиционно сильны. Правда, пока лидирует США. И Татьяна Навка считает, что это похоже на заговор. Пока что у США 28 очков, у России 26, а у Китая — 21. Марк Кондратюк стал третьим в мужской короткой программе, Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе. Увы, судья из США Пэгги Грэм поставила меньше всех баллов Мишиной и Галлямову, что вызвало недоумение у публики и экспертов. Ситуацию прокомментировала Татьяна Навка.
Татьяна Навка «Естественно, судьи из США к россиянам субъективны. Это главные конкуренты в командном соревновании. Американцы будут делать все, чтобы опускать наших фигуристов. Но все равно победит сильнейший», — сказала легенда фигурного катания. Ее также расстроило, что в парном катании и танцах мы уступили первые позиции. «К сожалению, у Никиты Кацалапова с Викой Синициной была допущена помарка. В соревновании спортивных пар — немного непараллельное вращение», — признается Навка «РБК-Спорт». Но пока что унывать рано. Результаты хорошие, и они позволяют бороться за золотые медали. Кроме того, у нас есть козырь в рукаве, напомнила Татьяна. «Еще не выступила наша главная надежда — это девочки, на которых все держится», — сказала бывшая фигуристка. Действительно, на лед уже послезавтра выйдет одна из представительниц российской сборной. Сейчас все делают ставку на Камилу Валиеву, которая проводит феноменальный сезон и рвется к олимпийскому золоту.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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