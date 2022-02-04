Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Три энергетически вредных продукта, которые лучше убрать из холодильника

Три энергетически вредных продукта, которые лучше убрать из холодильника

Пища, которую мы едим, может как заряжать нас энергией, так и забирать ее. Эксперты рассказали о трех самых вредных продуктах, которые лучше употреблять в пищу как можно реже либо вовсе убрать из рациона.


Ранее мы рассказывали о самой энергетически полезной еде и правильном питании. Если вы хотите получать еще больше пользы от тех или иных продуктов и блюд, придется избавиться от того, что описано далее.

Сладкая газировка

Сладкие газированные напитки — продукт, который нужно убрать из холодильника и из рациона в целом. Повышенное содержание сахара — далеко не самая большая проблема.

Любая еда обладает некоторой энергетической ценностью — речь не о калориях, а об энергетике более тонкого порядка. В сладкой газировке нет ничего, что создавалось бы людьми или природой с любовью. Это продукт, который производится на заводах от и до. В сладких газированных напитках практически нет энергетического начала. Это просто набор бесполезного и довольно внушительного объема калорий, которые доставляют мимолетное удовольствие, но вредят ауре человека и его здоровью.

Кофе и энергетические напитки


Энергетические напитки являются еще более опасными, чем сладкая газировка. В них содержится много сахара, который вреден в больших количествах, но не это представляет опасность. Эти напитки дают нам силы, временный заряд энергии, когда мы сильно устали. После того, как действие энергетического напитка закончится, наше тело и биополе будут истощены еще больше, чем до того момента, когда мы это выпили. Энергетические напитки дают вам силы взаймы, но потом требуют проценты.

С кофе ситуация аналогична, но у кофе есть один большой плюс — это натуральный природный продукт, если речь идет о зерновом натуральном кофе. Он тоже дает нам силы, но не является настолько опустошающим. Эксперты в области биоэнергетики отмечают, что кофе вреден для чакр и биополя, но только если вы пьете его в больших количествах. Если есть возможность, снизьте объемы его потребления.

Фаст-фуд и полуфабрикаты

Это очень опасная с энергетической точки зрения еда. Она может быть не очень вредной в физиологическом плане, но она точно истощает наше биополе и ухудшает работу чакр. Любой фаст-фуд, включая лапшу быстрого приготовления, — это еда, которая просто наполняет нас физической субстанцией, но не укрепляет духовную составляющую. Именно поэтому стоит как можно реже питаться в ресторанах быстрого питания.

Замените полуфабрикаты полноценными продуктами, чтобы меньше страдать от недостатка позитивной энергетики и быть максимально продуктивными в любой из дней недели.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Ghostwire: Tokyo — полноценный геймплей, детали игры и дата релиза
Ghostwire: Tokyo — полноценный геймплей, детали игры и дата релиза
Версия Apex Legends для Xbox Series X | S и Playstation 5 уже близка
Версия Apex Legends для Xbox Series X | S и Playstation 5 уже близка
Официально: Call of Duty «следующего поколения» разрабатывает Infinity Ward
Официально: Call of Duty «следующего поколения» разрабатывает
Заключительное DLC Joseph: Collapse для Far Cry 6 выходит на месяц раньше
Заключительное DLC Joseph: Collapse для Far Cry 6 выходит на месяц
Три энергетически вредных продукта, которые лучше убрать из холодильника
Три энергетически вредных продукта, которые лучше убрать из
Битва купальников: Клава Кока против Ляйсан Утяшевой
Битва купальников: Клава Кока против Ляйсан Утяшевой
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Мама Тимати рассказала об отношениях с невесткой
Мама Тимати рассказала об отношениях с невесткой
Дана Борисова высказалась о расставании Анастасии Волочковой с любовником
Дана Борисова высказалась о расставании Анастасии Волочковой с
OlliOlli World получает отличные оценки от критиков
OlliOlli World получает отличные оценки от критиков
Эти 3 бонуса доступны подписчикам Game Pass Ultimate и EA Play
Эти 3 бонуса доступны подписчикам Game Pass Ultimate и EA Play
Григорий Лепс выступает в Сибири, несмотря на плохое самочувствие
Григорий Лепс выступает в Сибири, несмотря на плохое самочувствие

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Парень рассказал секрет, как всю жизнь бесплатно пить Пепси и есть в «Макдоналдсе», но есть нюанс, давайте разбираться
Парень рассказал секрет, как всю жизнь бесплатно пить Пепси и есть в
Сергей Шнуров несет огромные финансовые потери
Сергей Шнуров несет огромные финансовые потери
Зомби-апокалипсис из-за хомяка и школьный буллинг: почему все смотрят южнокорейский сериал "Мы все мертвы"
Зомби-апокалипсис из-за хомяка и школьный буллинг: почему все смотрят
Ирина Дубцова удалила искусственную грудь
Ирина Дубцова удалила искусственную грудь

Еще по теме

Диетические газированные напитки не увеличивают риск диабета
Продажу вредной еды на работе предложили ограничить
Похудеть легко без диет и тренировок: продукты, от которых нужно отказаться для похудения, раскрыли диетологи
Минздрав рекомендовал убрать чипсы из продажи на предприятиях