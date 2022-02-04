Три энергетически вредных продукта, которые лучше убрать из холодильника

Вадим Карасев

Пища, которую мы едим, может как заряжать нас энергией, так и забирать ее. Эксперты рассказали о трех самых вредных продуктах, которые лучше употреблять в пищу как можно реже либо вовсе убрать из рациона.

Ранее мы рассказывали о самой энергетически полезной еде и правильном питании. Если вы хотите получать еще больше пользы от тех или иных продуктов и блюд, придется избавиться от того, что описано далее.

Сладкая газировка

Сладкие газированные напитки — продукт, который нужно убрать из холодильника и из рациона в целом. Повышенное содержание сахара — далеко не самая большая проблема.

Любая еда обладает некоторой энергетической ценностью — речь не о калориях, а об энергетике более тонкого порядка. В сладкой газировке нет ничего, что создавалось бы людьми или природой с любовью. Это продукт, который производится на заводах от и до. В сладких газированных напитках практически нет энергетического начала. Это просто набор бесполезного и довольно внушительного объема калорий, которые доставляют мимолетное удовольствие, но вредят ауре человека и его здоровью.

Кофе и энергетические напитки

Энергетические напитки являются еще более опасными, чем сладкая газировка. В них содержится много сахара, который вреден в больших количествах, но не это представляет опасность. Эти напитки дают нам силы, временный заряд энергии, когда мы сильно устали. После того, как действие энергетического напитка закончится, наше тело и биополе будут истощены еще больше, чем до того момента, когда мы это выпили. Энергетические напитки дают вам силы взаймы, но потом требуют проценты.

С кофе ситуация аналогична, но у кофе есть один большой плюс — это натуральный природный продукт, если речь идет о зерновом натуральном кофе. Он тоже дает нам силы, но не является настолько опустошающим. Эксперты в области биоэнергетики отмечают, что кофе вреден для чакр и биополя, но только если вы пьете его в больших количествах. Если есть возможность, снизьте объемы его потребления.

Фаст-фуд и полуфабрикаты

Это очень опасная с энергетической точки зрения еда. Она может быть не очень вредной в физиологическом плане, но она точно истощает наше биополе и ухудшает работу чакр. Любой фаст-фуд, включая лапшу быстрого приготовления, — это еда, которая просто наполняет нас физической субстанцией, но не укрепляет духовную составляющую. Именно поэтому стоит как можно реже питаться в ресторанах быстрого питания.

Замените полуфабрикаты полноценными продуктами, чтобы меньше страдать от недостатка позитивной энергетики и быть максимально продуктивными в любой из дней недели.