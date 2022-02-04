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В 2022 году в России будет запущена программа повышения цифровой грамотности населения

В 2022 году в России будет запущена программа повышения цифровой грамотности населения

В 2022 году в России будет запущена долгосрочная программа повышения цифровой грамотности жителей страны, сообщает пресс-служба Правительства Российской Федерации.

Правила предоставления господдержки на разработку и реализацию нового проекта утвердил председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

В рамках программы будут созданы новые образовательные сервисы для различных групп граждан, в том числе для студентов, пенсионеров и детей.

Отмечается, что претендовать на получение субсидии на разработку и реализацию программы смогут организации, которые уже реализовывали проекты в области цифровой грамотности. Господдержка будет предоставляться по результатам конкурсного отбора. Его проведет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Всего до 2024 года на субсидирование программы будет направлено 600 миллионов рублей – по 200 миллионов рублей ежегодно. Финансирование предусмотрено в федеральном бюджете в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

# Общество

По материалам: edu.ru

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