В Омской области 2022 году будет продолжена программа капремонта школьных спортзалов

В Омской области 2022 году будет продолжена программа капитального ремонта школьных спортивных залов, сообщает Министерство образования Омской области.

Ремонт проводится в рамках реализации национального проекта «Образование».

В прошлом году ремонт провели в 11 залах, на очереди ремонт 12 новых спортивных залов. На эти цели в 2022 году будет выделено 17,7 миллиона рублей.

«Реализация этого важного социального направления дает возможность приобщить к регулярным занятиям спортом и физической культурой не только школьников, но и жителей села, в котором ремонтируется школьный спортзал. Все спортивные объекты после ремонта очень востребованы», – сообщила министр образования региона Татьяна Дернова.

Всего с 2021 по 2023 год проведут ремонтные работы в 33 спортивных залах муниципальных школ, чтобы привлечь к занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время дополнительно более 1200 обучающихся и создать дополнительно 33 школьных спортивных клуба.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.