В ТГПУ 8 февраля стартует «Марафон науки»

В Томском государственном педагогическом университете 8 февраля, в День российской науки, стартует «Марафон науки», сообщает пресс-служба вуза.

В связи со сложившейся в регионе эпидемиологической обстановкой он пройдет преимущественно в дистанционном формате.

Откроет серию научных мероприятий ректор Томского государственного педагогического университета Андрей Макаренко. В течение четырех дней, с 8 по 11 февраля, на различных онлайн-платформах пройдут выставки, научно-популярные лекции, консультации, мастер-классы специалистов факультетов, институтов, Музейного комплекса, НОЦ, Научной библиотеки и других структур ТГПУ, а также приглашенных экспертов из Москвы.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.