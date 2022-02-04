Версия Apex Legends для Xbox Series X | S и Playstation 5 уже близка





Еще в январе несколько раз появлялись новости от различных инсайдеров, что вот-вот выйдет нативная версия Apex Legends для Xbox Series X | S и Playstation 5. Теперь тому есть официальное подтверждение, хотя у нее все еще и нет даты релиза.

Во время мероприятия для журналистов директор игры Apex Legends Стивен Феррейра рассказал, что новости об обновлении проекта до нового поколения приставок появятся «очень, очень скоро». При этом, он намекнул, что ближайшее обновление может содержать в себе не все новые функции для игры, которые планирует внедрить студия Respawn. По его словам, студия «может продолжать развертывать новые функции, в том числе следующего поколения» в будущем. Вероятно, речь может идти о появлении в игре в будущем новых режимов или возможностей, которые будут доступны только на Xbox Series X | S и Playstation 5 среди консолей.

Отметим, что 12 сезон в Apex Legends стартует уже на следующей неделе — 8 февраля. Игроки ожидают, что обновление выйдет со стартом сезона.