Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Версия Apex Legends для Xbox Series X | S и Playstation 5 уже близка

Версия Apex Legends для Xbox Series X | S и Playstation 5 уже близка


Еще в январе несколько раз появлялись новости от различных инсайдеров, что вот-вот выйдет нативная версия Apex Legends для Xbox Series X | S и Playstation 5. Теперь тому есть официальное подтверждение, хотя у нее все еще и нет даты релиза.

Во время мероприятия для журналистов директор игры Apex Legends Стивен Феррейра рассказал, что новости об обновлении проекта до нового поколения приставок появятся «очень, очень скоро». При этом, он намекнул, что ближайшее обновление может содержать в себе не все новые функции для игры, которые планирует внедрить студия Respawn. По его словам, студия «может продолжать развертывать новые функции, в том числе следующего поколения» в будущем. Вероятно, речь может идти о появлении в игре в будущем новых режимов или возможностей, которые будут доступны только на Xbox Series X | S и Playstation 5 среди консолей.

Отметим, что 12 сезон в Apex Legends стартует уже на следующей неделе — 8 февраля. Игроки ожидают, что обновление выйдет со стартом сезона.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Ghostwire: Tokyo — полноценный геймплей, детали игры и дата релиза
Ghostwire: Tokyo — полноценный геймплей, детали игры и дата релиза
Версия Apex Legends для Xbox Series X | S и Playstation 5 уже близка
Версия Apex Legends для Xbox Series X | S и Playstation 5 уже близка
Официально: Call of Duty «следующего поколения» разрабатывает Infinity Ward
Официально: Call of Duty «следующего поколения» разрабатывает
Заключительное DLC Joseph: Collapse для Far Cry 6 выходит на месяц раньше
Заключительное DLC Joseph: Collapse для Far Cry 6 выходит на месяц
Три энергетически вредных продукта, которые лучше убрать из холодильника
Три энергетически вредных продукта, которые лучше убрать из
Битва купальников: Клава Кока против Ляйсан Утяшевой
Битва купальников: Клава Кока против Ляйсан Утяшевой
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Мама Тимати рассказала об отношениях с невесткой
Мама Тимати рассказала об отношениях с невесткой
Дана Борисова высказалась о расставании Анастасии Волочковой с любовником
Дана Борисова высказалась о расставании Анастасии Волочковой с
OlliOlli World получает отличные оценки от критиков
OlliOlli World получает отличные оценки от критиков
Эти 3 бонуса доступны подписчикам Game Pass Ultimate и EA Play
Эти 3 бонуса доступны подписчикам Game Pass Ultimate и EA Play
Григорий Лепс выступает в Сибири, несмотря на плохое самочувствие
Григорий Лепс выступает в Сибири, несмотря на плохое самочувствие

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Парень рассказал секрет, как всю жизнь бесплатно пить Пепси и есть в «Макдоналдсе», но есть нюанс, давайте разбираться
Парень рассказал секрет, как всю жизнь бесплатно пить Пепси и есть в
Сергей Шнуров несет огромные финансовые потери
Сергей Шнуров несет огромные финансовые потери
Зомби-апокалипсис из-за хомяка и школьный буллинг: почему все смотрят южнокорейский сериал "Мы все мертвы"
Зомби-апокалипсис из-за хомяка и школьный буллинг: почему все смотрят
Ирина Дубцова удалила искусственную грудь
Ирина Дубцова удалила искусственную грудь

Еще по теме

Похоже, скоро выйдет версия Apex Legends для Xbox Series X | S
3 новых перка доступны по Xbox Game Pass Ultimate игрокам
Digital Foundry: анализ Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5
Аналитики: в 2022 году Xbox Series X и Playstation 5 легко купить не получится