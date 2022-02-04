Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Возлюбленная Александра Петрова рассказала о свадьбе

Возлюбленная Александра Петрова рассказала о свадьбе
Стася Милославская рассказала о свадьбе с актером Александром Петровым. На днях один из самых востребованных актеров современности Александр Петров отметил свой 33-й день рождения. Три из них он счастлив в отношениях с 26-летней Стасей Милославской. Она, как и любая другая девушка, ждет предложения руки и сердца, но звезда «Полицейского с Рублевки» пока не торопится в ЗАГС.
Александр Петров со Стасей Милославской «Мы с ним три года вместе. Я хочу замуж, как и любая другая девушка. А вот о платье и другом пока не думала», — сказала Милославская в эфире шоу «Авторадио OnAir». Напомним, слухи о романе Петрова и Милославской появились в 2019-м. Тогда актер только расстался с Ириной Старшенбаум. Пара долго скрывала свой роман, но позже все же объявила о нем фанатам.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Высокооцененная текстовая ролевая игра The Life and Suffering of Sir Brante выходит на Xbox
Высокооцененная текстовая ролевая игра The Life and Suffering of Sir
It Takes Two разошлась тиражом больше 5 млн копий — меньше чем за год
It Takes Two разошлась тиражом больше 5 млн копий — меньше чем за год
Надежда Михалкова воссоединилась с Резо Гигинеишвили на премьере своего дебютного фильма
Надежда Михалкова воссоединилась с Резо Гигинеишвили на премьере
Возлюбленная Александра Петрова рассказала о свадьбе
Возлюбленная Александра Петрова рассказала о свадьбе
Эксперты оценили способность Центробанка заменить для России SWIFT
Эксперты оценили способность Центробанка заменить для России SWIFT
Джеймс Макэвой подтвердил тайную свадьбу с Лизой Либерати
Джеймс Макэвой подтвердил тайную свадьбу с Лизой Либерати
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
В 2022 году в России будет запущена программа повышения цифровой грамотности населения
В 2022 году в России будет запущена программа повышения цифровой
Никита Джигурда высказался о скандале Собчак и Шнурова
Никита Джигурда высказался о скандале Собчак и Шнурова
Сергей Шнуров высказался о своем скандальном клипе о Ксении Собчак
Сергей Шнуров высказался о своем скандальном клипе о Ксении Собчак
В Омской области 2022 году будет продолжена программа капремонта школьных спортзалов
В Омской области 2022 году будет продолжена программа капремонта
Юристы клиники «Медицина 24/7» подали иск на экспертов программы «Человек и Закон»
Юристы клиники «Медицина 24/7» подали иск на экспертов программы

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Зомби-апокалипсис из-за хомяка и школьный буллинг: почему все смотрят южнокорейский сериал "Мы все мертвы"
Зомби-апокалипсис из-за хомяка и школьный буллинг: почему все смотрят
Сатья Наделла прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard
Сатья Наделла прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard
Павел Прилучный спровоцировал слухи о расставании с Мирославой Карпович
Павел Прилучный спровоцировал слухи о расставании с Мирославой
Марии Горбань муж устроил сюрприз на годовщину свадьбы
Марии Горбань муж устроил сюрприз на годовщину свадьбы

Еще по теме

Александр Петров сфотографировал возлюбленную в бикини
Новая избранница Александра Петрова: «Для меня не проблема, если мужчина будет успешнее»
Александр Петров был удивлен сюрпризом Стаси Милославской на день рождения
Александр Петров закрутил новый роман после разрыва с Ириной Старшенбаум