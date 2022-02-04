Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Высокооцененная текстовая ролевая игра The Life and Suffering of Sir Brante выходит на Xbox

Высокооцененная текстовая ролевая игра The Life and Suffering of Sir Brante выходит на Xbox


В марте 2021 года вышла в Steam ролевая игра The Life and Suffering of Sir Brante. Это один из немногих текстовых ролевых проектов за последние годы, который получил высокие оценки от игроков и критиков. На данный момент у игры 83 балла из 100 на Opencritic, и в него крайне рекомендуют сыграть любителям ролевых приключений в текстовом формате.

Объявлено, что игра The Life and Suffering of Sir Brante выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S уже на следующей неделе. Релиз проекта запланирован на 10 февраля.

Игра The Life and Suffering of Sir Brante отличается своей вариативностью. Здесь буквально каждое решение игрока влияет на его будущее. В игре есть русская локализация (она создана российской командой разработчиков).


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Высокооцененная текстовая ролевая игра The Life and Suffering of Sir Brante выходит на Xbox
Высокооцененная текстовая ролевая игра The Life and Suffering of Sir
It Takes Two разошлась тиражом больше 5 млн копий — меньше чем за год
It Takes Two разошлась тиражом больше 5 млн копий — меньше чем за год
Надежда Михалкова воссоединилась с Резо Гигинеишвили на премьере своего дебютного фильма
Надежда Михалкова воссоединилась с Резо Гигинеишвили на премьере
Возлюбленная Александра Петрова рассказала о свадьбе
Возлюбленная Александра Петрова рассказала о свадьбе
Эксперты оценили способность Центробанка заменить для России SWIFT
Эксперты оценили способность Центробанка заменить для России SWIFT
Джеймс Макэвой подтвердил тайную свадьбу с Лизой Либерати
Джеймс Макэвой подтвердил тайную свадьбу с Лизой Либерати
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
В 2022 году в России будет запущена программа повышения цифровой грамотности населения
В 2022 году в России будет запущена программа повышения цифровой
Никита Джигурда высказался о скандале Собчак и Шнурова
Никита Джигурда высказался о скандале Собчак и Шнурова
Сергей Шнуров высказался о своем скандальном клипе о Ксении Собчак
Сергей Шнуров высказался о своем скандальном клипе о Ксении Собчак
В Омской области 2022 году будет продолжена программа капремонта школьных спортзалов
В Омской области 2022 году будет продолжена программа капремонта
Юристы клиники «Медицина 24/7» подали иск на экспертов программы «Человек и Закон»
Юристы клиники «Медицина 24/7» подали иск на экспертов программы

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Зомби-апокалипсис из-за хомяка и школьный буллинг: почему все смотрят южнокорейский сериал "Мы все мертвы"
Зомби-апокалипсис из-за хомяка и школьный буллинг: почему все смотрят
Сатья Наделла прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard
Сатья Наделла прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard
Павел Прилучный спровоцировал слухи о расставании с Мирославой Карпович
Павел Прилучный спровоцировал слухи о расставании с Мирославой
Марии Горбань муж устроил сюрприз на годовщину свадьбы
Марии Горбань муж устроил сюрприз на годовщину свадьбы

Еще по теме

Высокооцененная тактическая ролевая игра Battle Brothers выйдет Xbox
Высокооцененная пошаговая ролевая игра Battle Brothers уже доступна на Xbox
The Sealed Ampoule выйдет на Xbox в феврале
На Xbox Series X | S состоялся релиз игры White Shadows