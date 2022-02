Высокооцененная текстовая ролевая игра The Life and Suffering of Sir Brante выходит на Xbox





В марте 2021 года вышла в Steam ролевая игра The Life and Suffering of Sir Brante. Это один из немногих текстовых ролевых проектов за последние годы, который получил высокие оценки от игроков и критиков. На данный момент у игры 83 балла из 100 на Opencritic, и в него крайне рекомендуют сыграть любителям ролевых приключений в текстовом формате.

Объявлено, что игра The Life and Suffering of Sir Brante выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S уже на следующей неделе. Релиз проекта запланирован на 10 февраля.

Игра The Life and Suffering of Sir Brante отличается своей вариативностью. Здесь буквально каждое решение игрока влияет на его будущее. В игре есть русская локализация (она создана российской командой разработчиков).

