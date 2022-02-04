Заключительное DLC Joseph: Collapse для Far Cry 6 выходит на месяц раньше





Издательство Ubisoft объявило, что третье, и заключительное для текущего сезонного абонемента, дополнение для Far Cry 6 выйдет уже в этом месяце — 8 февраля 2022 года, тогда как изначально ожидался его релиз в марте. DLC под названием Joseph: Collapse (Иосиф: Коллапс) даст возможность сыграть за антагониста Far Cry 5 — Иосифа Сида.

DLC Joseph: Collapse для Far Cry 6 идейно и по механикам близко к прошлым дополнениям для игры. Оно позволяет ближе познакомиться с антигероем предыдущих игр серии, а по геймплею дополнение близко к играми жанра «рогалик».

Step into Joseph's mind on February 8th with the release of Joseph: Collapse 💥 pic.twitter.com/tHUx34mqiP — Ubisoft (@Ubisoft) February 3, 2022



Стоимость DLC Joseph: Collapse для отдельной покупки составит $14,99.