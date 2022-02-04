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Заключительное DLC Joseph: Collapse для Far Cry 6 выходит на месяц раньше

Заключительное DLC Joseph: Collapse для Far Cry 6 выходит на месяц раньше


Издательство Ubisoft объявило, что третье, и заключительное для текущего сезонного абонемента, дополнение для Far Cry 6 выйдет уже в этом месяце — 8 февраля 2022 года, тогда как изначально ожидался его релиз в марте. DLC под названием Joseph: Collapse (Иосиф: Коллапс) даст возможность сыграть за антагониста Far Cry 5 — Иосифа Сида.

DLC Joseph: Collapse для Far Cry 6 идейно и по механикам близко к прошлым дополнениям для игры. Оно позволяет ближе познакомиться с антигероем предыдущих игр серии, а по геймплею дополнение близко к играми жанра «рогалик».


Стоимость DLC Joseph: Collapse для отдельной покупки составит $14,99.

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По материалам: newxboxone

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