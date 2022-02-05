16 случаев, когда коты нагло отжали у собак лежанки, показав, кто в доме хозяин

Если бы проходил конкурс на самое наглое существо в мире, то в нём явно победили бы коты. Этим пушистым негодяям точно не занимать уверенности в том, что всё вокруг принадлежит им. Поэтому они частенько занимают лежанки собак и ни капельки в этом не раскаиваются. Смотрите сами!

Кот прошёл мимо собаки, глядя ей прямо в глаза, и лёгПриходится делитьсяЭтот день насталДжентльмен уступает дамамУ нас появился кот. Угадайте, на чьей лежанке он решил спать?Крошечная принцесса обнаружила лежанку для собакиОна думает, что если долго смотреть на кошку сверху вниз, то она сдвинется

К сожалению, это так не работает.

Олицетворение печалиТолько взгляните в эти глаза, полные мольбы

Наверное, более умоляющим взгляд собаки может быть только тогда, когда она очень хочет выпросить у вас вашу еду. У нас есть подборка об этом.

Купили ортопедическую кровать для пожилого пса. Он уступил её 6-месячному котёнкуВременное перемириеЕму нельзя на диван, поэтому я купил ему личный, но наш новый кот решил забрать его себеСразу ясно, кто хозяин в домеПринятиеА нам точно нужен был этот котёнок?Когда купили вторую лежанку, но не помогло

А здесь вы можете найти истории владельцев животных, которые показывают, кто правит в доме. И это не люди!