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16 случаев, когда коты нагло отжали у собак лежанки, показав, кто в доме хозяин

16 случаев, когда коты нагло отжали у собак лежанки, показав, кто в доме хозяин

Если бы проходил конкурс на самое наглое существо в мире, то в нём явно победили бы коты. Этим пушистым негодяям точно не занимать уверенности в том, что всё вокруг принадлежит им. Поэтому они частенько занимают лежанки собак и ни капельки в этом не раскаиваются. Смотрите сами!


Кот прошёл мимо собаки, глядя ей прямо в глаза, и лёг

Приходится делиться

Этот день настал

Джентльмен уступает дамам

У нас появился кот. Угадайте, на чьей лежанке он решил спать?

Крошечная принцесса обнаружила лежанку для собаки

Она думает, что если долго смотреть на кошку сверху вниз, то она сдвинется

К сожалению, это так не работает.


Олицетворение печали

Только взгляните в эти глаза, полные мольбы

Наверное, более умоляющим взгляд собаки может быть только тогда, когда она очень хочет выпросить у вас вашу еду. У нас есть подборка об этом.


Купили ортопедическую кровать для пожилого пса. Он уступил её 6-месячному котёнку

Временное перемирие

Ему нельзя на диван, поэтому я купил ему личный, но наш новый кот решил забрать его себе

Сразу ясно, кто хозяин в доме

Принятие

А нам точно нужен был этот котёнок?

Когда купили вторую лежанку, но не помогло

А здесь вы можете найти истории владельцев животных, которые показывают, кто правит в доме. И это не люди!


# Актуальные новости

По материалам: Юмор

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