2 игры без предупреждения добавили в Game Pass





Ранее на этой неделе Microsoft анонсировала список игр, которые пополнят подписку Game Pass в первой половине февраля. Оказалось, что есть еще и сюрпризы, при этом некоторые из них уже стали доступны по подписке игрокам.

В Game Pass на PC без предупреждения добавили 2 игры:

Battlefield Bad Company 2Peegle Nights

Отметим, что обе этих игры доступны подписчикам Game Pass на PC, которые подписаны на Game Pass Ultimate, поскольку оба проекта от издательства Electronic Arts являются частью EA Play.