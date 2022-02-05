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2 игры без предупреждения добавили в Game Pass

2 игры без предупреждения добавили в Game Pass


Ранее на этой неделе Microsoft анонсировала список игр, которые пополнят подписку Game Pass в первой половине февраля. Оказалось, что есть еще и сюрпризы, при этом некоторые из них уже стали доступны по подписке игрокам.

В Game Pass на PC без предупреждения добавили 2 игры:



Battlefield Bad Company 2



Peegle Nights

Отметим, что обе этих игры доступны подписчикам Game Pass на PC, которые подписаны на Game Pass Ultimate, поскольку оба проекта от издательства Electronic Arts являются частью EA Play.

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По материалам: newxboxone

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