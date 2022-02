5 игр пополнят Game Pass на следующей неделе





Подписка Game Pass на следующей неделе пополнится сразу 5 новинками для консолей Xbox One и Xbox Series X | S. Игроков на PC ждет только 4 новые игры.

Следующие игры планируется к появлению в Game Pass на следующей неделе, все они будут добавлены в подписку 10 февраля:

Besiege (Game Preview) (Xbox, PC, xCloud)CrossfireX (Xbox) (в игре будет 2 кампании, по Game Pass предложат только Operation: Catalyst)Edge of Eternity (Xbox, PC, xCloud)Skul: The Hero Slayer (Xbox, PC, xCloud)The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Xbox, PC, xCloud)

Напомним, что в середине февраля подписка Game Pass лишится 6 игр. Сейчас самое время их пройти, если ранее вы этого не сделали.