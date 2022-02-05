Аллу Пугачеву с детьми запечатлел в интерьерах замка Максим Галкин

Свежие фото певицы Аллы Пугачевой с Лизой и Гарри появились в Instagram Максима Галкина, вызвав восхищение поклонников. Максим Галкин не устает радовать своих подписчиков свежими снимками и видео из жизни «новорусских феодалов» деревни Грязь. И все чаще в кадре появляется его супруга Алла Пугачева, которая до недавнего времени не слишком любила сниматься. Но сейчас Примадонна так прекрасно выглядит, что было бы кощунством скрывать от народа такую красоту. На свежем снимке в Instagram шоумена Алла Борисовна запечатлена со своими детьми в интерьерах замка.Алла Пугачева с детьми «Гарик собрался на рыбалку 🎣😀» — шутливо подписал снимок Галкин. «Красивые❤️❤️❤️», - восхитилась оперная дива Хибла Герзмава. «На акулу?», шутливо поинтересовалась Ирина Безрукова. «Какое прекрасное фото😍детки-прелесть и мамочка ❤️», «Как шикарно выглядит Алла !!! 👏👏👏», «Красотка Алла ... с каждым днём все лучше 👍👍👍», «Как всё красиво, спокойно и искренне», «Алла с каждым днем все краше😍❤️❤️❤️», «Ох, Алла, Алла, как ты Россию волновала», - восхищаются поклонники в комментариях.Алла Пугачева с дочерью Лизой Большинство тут же пришло к выводу, что столь прекрасно выглядеть женщина может только благодаря счастью в семье и любви мужа. При этом было замечено, что Алле Борисовне, с ее природной рыжей шевелюрой, очень идет блонд, и жаль, что раньше она не осветлялась. Кстати, Максим Галкин показал, как проводит время с детьми, катаясь с горки на снегокате.