Анастасия Волочкова призналась, что для нее значил новый любовник

46-летняя балерина Анастасия Волочкова откровенно рассказала об отношениях с Сергеем. Управляющий банным комплексом в Москве появился в жизни бывшей прима-балерины Большого театра благодаря шоу «Давай поженимся!». Перед Новым годом Анастасия пришла на передачу в качестве свахи, но в итоге сама соблазнила жениха. Волочкова встретила 2022-й вместе с Сергеем, а затем улетела с ним на Мальдивы. Увы, после возвращения из тропического рая отношения пары завершились. Анастасия сильно переживала по этому поводу. Она не скрывала, что много плакала из-за расставания с возлюбленным, которому успела неоднократно признаться в любви публично.Анастасия Волочкова с бывшим возлюбленным Однако сегодня Волочкова заверила, что любой мужчина приходит в ее жизнь, чтобы она набралась какого-то опыта. И Сергей не стал исключением. «А что с Серёжей? С ним ничего. Это изначально был обыкновенный курортный роман. Я с ним познакомилась специально, чтобы с кем-то провести Новый год и совершить романтическое путешествие. Мужчина успел вкусить все плоды пиара, а я знала изначально, что это просто очередной короткий роман. На этом всё», — высказалась Анастасия. Однако у самого Сергея есть другая версия расставания с балериной. Он намекнул на ее измену. Кузнецов сказал, что балерина совершила поступок, который он не смог ей простить — и аналогичным образом на его месте поступил бы любой другой мужчина.