Анастасия Волочкова вернула себе любовника

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что она женщина, которую не бросают. В минувший понедельник Анастасия Волочкова объявила о расставании с женихом. Балерина заявила, что Сергею от нее нужен был лишь пиар. Но неужели прима воссоединилась с банщиком? 46-летняя артистка настолько восхищалась Сергеем, что даже собиралась выйти за него замуж. У балерины были грандиозные планы, а о разрыве с возлюбленным она и не думала.Анастасия Волочкова «Когда я начинаю отношения — не задумываюсь, насколько долго они продлятся. Я умею переводить отношения из романтических в дружественные. Я та женщина, от которой не уходят, а к которой возвращаются. Для любого мужчины я награда. У меня жизненный багаж бесценный. Мне свойственно ошибаться, да. Я совершала что-то, о чем могла пожалеть, но я живой человек», — сказала балерина в прямом эфире. Что же произошло между Анастасией и Сергеем пока непонятно. Ясно одно — зла на бывшего бойфренда прима не держит. Более того, она благодарна ему за все, что их связывало. О воссоединении же речь не идет.