Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Волочкова вернула себе любовника

Анастасия Волочкова вернула себе любовника
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что она женщина, которую не бросают. В минувший понедельник Анастасия Волочкова объявила о расставании с женихом. Балерина заявила, что Сергею от нее нужен был лишь пиар. Но неужели прима воссоединилась с банщиком? 46-летняя артистка настолько восхищалась Сергеем, что даже собиралась выйти за него замуж. У балерины были грандиозные планы, а о разрыве с возлюбленным она и не думала.
Анастасия Волочкова «Когда я начинаю отношения — не задумываюсь, насколько долго они продлятся. Я умею переводить отношения из романтических в дружественные. Я та женщина, от которой не уходят, а к которой возвращаются. Для любого мужчины я награда. У меня жизненный багаж бесценный. Мне свойственно ошибаться, да. Я совершала что-то, о чем могла пожалеть, но я живой человек», — сказала балерина в прямом эфире. Что же произошло между Анастасией и Сергеем пока непонятно. Ясно одно — зла на бывшего бойфренда прима не держит. Более того, она благодарна ему за все, что их связывало. О воссоединении же речь не идет.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Слух: Hogwarts Legacy может выйти в сентябре 2022 года
Слух: Hogwarts Legacy может выйти в сентябре 2022 года
«Bloodborne на минималках» — Skautfold: Shrouded in Sanity выйдет на Xbox
«Bloodborne на минималках» — Skautfold: Shrouded in Sanity выйдет на
Юлия Савичева наслаждается обществом дочери в Португалии
Юлия Савичева наслаждается обществом дочери в Португалии
Анастасия Волочкова вернула себе любовника
Анастасия Волочкова вернула себе любовника
16 случаев, когда коты нагло отжали у собак лежанки, показав, кто в доме хозяин
16 случаев, когда коты нагло отжали у собак лежанки, показав, кто в
Обновление Assetto Corsa Competizione до Xbox Series X | S выйдет чуть раньше
Обновление Assetto Corsa Competizione до Xbox Series X | S выйдет
Как работает Dying Light 2 на Xbox One и Xbox One X, сравнение с Playstation 5
Как работает Dying Light 2 на Xbox One и Xbox One X, сравнение с
Как будто 2 разных человека: как макияж способен изменить внешность женщины и довести до слез радости
Как будто 2 разных человека: как макияж способен изменить внешность
В ТГПУ 8 февраля стартует «Марафон науки»
В ТГПУ 8 февраля стартует «Марафон науки»
Краткий обзор робота-пылесоса Xbot L7 Pro
Краткий обзор робота-пылесоса Xbot L7 Pro
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Исчезнувшего брата Владимира Кузьмина отыскали в больнице
Исчезнувшего брата Владимира Кузьмина отыскали в больнице

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Юристы клиники «Медицина 24/7» подали иск на экспертов программы «Человек и Закон»
Юристы клиники «Медицина 24/7» подали иск на экспертов программы
Ольга Бузова рассказала об отношении к бывшему
Ольга Бузова рассказала об отношении к бывшему
Сергей Шнуров высказался о своем скандальном клипе о Ксении Собчак
Сергей Шнуров высказался о своем скандальном клипе о Ксении Собчак
Эти 3 бонуса доступны подписчикам Game Pass Ultimate и EA Play
Эти 3 бонуса доступны подписчикам Game Pass Ultimate и EA Play

Еще по теме

Анастасия Волочкова опять разделась перед камерой (фото)
Волочкова взорвала интернет откровенным «новогодним» шпагатом в розовом бикини
Анастасия Волочкова готовится к предстоящей свадьбе
Волочкова возмутила пользователей соцсетей откровенным шпагатом в бикини