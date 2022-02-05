Bandai Namco сейчас разрабатывает свой собственный движок





Современные игровые студии могут идти сейчас двумя путями — взять по лицензии популярный игровой движок, под который легко найти специалистов (вроде Unreal Engine или Unity) или пойти путем создания своего собственного движка. Есть множество нюансов, от жанра игры до планируемых продаж, которые сказываются на решении студии или издательства использовать определенный движок для своей игры.

Как рассказала компания Bandai Namco изданию Automaton, сейчас ведется разработка собственного движка. При этом, издательство говорит, что не планирует заставлять своих разработчиков отказываться от Unity или Unreal Engine 5. Новый же движок будет использоваться «когда это уместно».

Сейчас над новым движком Bandai Namco работает 50 человек. В качестве руководителя проекта выступает Жюльен Мерсерон, который до этого отвечал за FOX Engine в Konami.

Напомним, что недавно свой движок представила студия Bohemia Interactive.