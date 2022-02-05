«Bloodborne на минималках» — Skautfold: Shrouded in Sanity выйдет на Xbox





Игра Skautfold: Shrouded in Sanity выйдет на приставках Xbox One, Playstation 4 и Switch уже на следующей неделе — 11 февраля, о чем объявили разработчики проекта. Проект, который представляет собой хоррор с элементами выживания, вышел в Steam еще в мае 2016 года.

Сама игра, как описывают ее разработчики, является чем-то средним между Resident Evil 1, Dark Souls и Eternal Darkness. Игроки отмечают, что проект привлекает своим сеттингом и геймплеем. При этом, в игре отсутствует русский язык, но, судя по комментариям в Steam, это не особая проблема. Проект большинство игроков сравнивают с Bloodborne (по геймплею и сеттингу).

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Предварительные заказы игры Skautfold: Shrouded in Sanity на Xbox пока не открыты.