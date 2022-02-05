Больничные для пациентов с COVID-19 и ОРВИ будут открывать дистанционно на неделю

Вадим Карасев

Минздрав России изменил порядок выдачи больничных для людей с COVID-19 и ОРВИ.

Согласно новому приказу Минздрава РФ, больничный людям с признаками ОРВИ или COVID-19 будет оформляться на 7 дней после дистанционной консультации с врачом поликлиники. ПЦР или экспресс-тест сдавать при этом не обязательно. Через 7 дней врач связывается с больным, при отсутствии жалоб со стороны пациента, больничный закрывается.

Если болезнь прогрессирует, медработник приедет на дом с осмотром и продлит больничный ещё на 7 дней.

Врач теперь будет приезжать к больному с экспресс-тестом, помимо ПЦР. Если экспресс сразу на месте показал две полоски, человек считается больным ковидом. Подтверждение результата с использованием ПЦР больше не требуется. Но использование экспресс-тестов, купленных в аптеке самостоятельно, учитываться не будет.

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство не намерено вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса. Это связано с особенностью течения болезни при штамме "омикрон".







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