Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс станут родителями

Вадим Карасев

Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин и его девушка, танцовщица Шарна Берджесс, станут родителями — пара сообщила радостную новость при помощи фотосессии на Гавайских островах. На снимках, быстро распространившихся по сети, виден округлившийся животик Шарны.

Для нее это будет первый ребенок. У Брайана уже есть трое сыновей от Меган Фокс, с которой он прожил в браке почти десять лет, а также взрослый сын от предыдущих отношений с актрисой Ванессой Марсил. Актер уже представил им новую возлюбленную.

После расставания с Меган Брайан продолжает тесно общаться с детьми и часто публикует совместные фотографии с ними. Как рассказал изданию People анонимный источник из его окружения, для обоих бывших супругов дети в приоритете, и пока с ними все хорошо, они могут быть счастливы друг за друга.





Брайан Остин Грин с сыновьями

Шарна Берджесс сказала в одном из интервью, что Брайан очень хороший отец, а тот в свою очередь не раз заявлял, что считает свое знакомство с Шарной большой удачей, потому что с ней он "испытал то, чего никогда не испытывал раньше". Актер также отмечал, что у них с Шарной общий "моральный компас".





Жизнь Меган Фокс тоже не стоит на месте. В прошлом месяце она объявила о помолвке с музыкантом Колсоном Бэйкером, также известным под псевдонимом Machine Gun Kelly.





Меган Фокс и Колсон БэйкерОльга Петелина