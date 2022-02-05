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Children of Morta скоро получит онлайн кооператив, но на Xbox его выход задержится

Children of Morta скоро получит онлайн кооператив, но на Xbox его выход задержится


Разработчики игры Children of Morta давно обещают добавить в свой проект онлайн кооператив. Но до сих пор данная функция, на которую есть большое количество запросов со стороны игроков, не реализована. Но уже скоро игроки на PC в Steam смогут получить данное обновление.

Создатели Children of Morta официально сообщили, что в игре онлайн-кооператив появится 14 февраля 2022 года на PC. В том же анонсе говорится, что игрокам на приставках придется некоторое время подождать. Разработчики сообщили, что они стремятся предоставить одинаково качественный игровой опыт пользователям PC и консолей, и для приставок обновление еще не готово.


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Когда появится онлайн-кооператив в Children of Morta на Xbox — создатели проекта пока не готовы объявить, но разработка активно ведется. Напомним, что сама игра Children of Morta — это сюжетная RPG в стиле «рогалик», которая доступна в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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