Children of Morta скоро получит онлайн кооператив, но на Xbox его выход задержится





Разработчики игры Children of Morta давно обещают добавить в свой проект онлайн кооператив. Но до сих пор данная функция, на которую есть большое количество запросов со стороны игроков, не реализована. Но уже скоро игроки на PC в Steam смогут получить данное обновление.

Создатели Children of Morta официально сообщили, что в игре онлайн-кооператив появится 14 февраля 2022 года на PC. В том же анонсе говорится, что игрокам на приставках придется некоторое время подождать. Разработчики сообщили, что они стремятся предоставить одинаково качественный игровой опыт пользователям PC и консолей, и для приставок обновление еще не готово.

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Когда появится онлайн-кооператив в Children of Morta на Xbox — создатели проекта пока не готовы объявить, но разработка активно ведется. Напомним, что сама игра Children of Morta — это сюжетная RPG в стиле «рогалик», которая доступна в Game Pass.