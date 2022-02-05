Депутат предложил «приземлить» в России больше компаний

14:10 Автор: Дмитрий Литвинов

Крупнейшие NFT-маркетплейсы могут попасть под закон «о приземлении», такое предложение озвучил на днях зампред думского IT-Комитета Антон Горелкин. В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) «Парламентской газете» сказали, что в таком регулировании пока нет нужды.

Мир охватила NFT-лихорадка, констатировал на днях в своём Telegram-канале зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

Крупнейшие NFT-маркетплейсы, как и криптовалютные биржи, должны попасть под действие закона «о приземлении», считает депутат. Только так государство сможет защитить права российских владельцев дорогостоящих NFT в случае возникновения спорных ситуаций.

Закон «о приземлении», по которому иностранные IT-гиганты должны открывать в России свои представительства, вряд ли будет работать в отношении NFT-маркетплейсов. Точнее, они просто не станут его исполнять и предпочтут свернуть работу в нашей стране, считает основатель NFT Academy Ольга Дворецкая. Оборот аналогичных российских платформ пока не существенный, а творцы, стремящиеся продать свои произведения искусства, стремятся на международный рынок, сказала «Парламентской газете» Дворецкая.

Цифровые арт-сущности хотят «приземлить» в России

Форсировать изменения в законах пока нет большой нужны, считает глава АЭД Виктор Достов. «NFT, в отличие от криптовалют, — во многом игра, арт-объект, — сказал он. — Регулировать их на лету бессмысленно: они слишком быстро эволюционируют. Имеет смысл подождать пару лет, чтобы посмотреть, выживут ли они и чем кончится эта затея».

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