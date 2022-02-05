Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Елена Яковлева из-за болезни отменила спектакли

Елена Яковлева из-за болезни отменила спектакли
Директор «Ленкома» сообщил, что актриса Елена Яковлева серьезно заболела. Артистка старается не делиться проблемами личного плана, но буквально вчера стало известно, что она заболела. О недуге Елены Яковлевой общественности сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер. Марк Борисович не стал уточнять произошедшее с артисткой, лишь отметил, что из-за болезни Яковлевой был отменен спектакль с ней в главной роли. «Например, театр «Современник» сейчас отменяет спектакль из-за болезни Елены Яковлевой. А она одна в главной роли. Все, и спектакля нет», — рассказал 74-летний Варшавер. Сейчас поклонники творчества актрисы желают ей скорейшего выздоровления и надеются, что в скором времени увидят постановку с ее участием.
Елена Яковлева Напомним, в прошлом у Елены Яковлевой имелись серьезные проблемы со здоровьем, к примеру, язва желудка. А однажды она и вовсе находилась на грани жизни и смерти. Несчастный случай чуть едва не произошел во время отпуска артистки в Одессе, пишет Teleprogramma.pro. «Море не впечатлило. Много воды, опасно. Я же плавать практически не умела. К тому же вода была безумно теплой и кишела медузами. Плавать не хотелось, а вот загореть — очень. И я поняла, что лучший способ быстро и качественно покрыться загаром — попасть на волнорез. По-собачьи я поплыла. Не знала, что возле волнореза волны бьют в лицо… И стала тонуть. Люди на волнорезе думали, я шучу: там мелко, да и близко от берега. По всему телу стекали струйки крови — я порезалась ракушками, а тело мокрое. Выглядело это ужасно и смешно одновременно. Еще я, окровавленная, за загорающих стала хвататься от испугу. Позы их испортила. Кричала: «Хочу на берег, давайте спасательную лодку вызывать!» — вспоминала как-то она.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Елена Яковлева из-за болезни отменила спектакли
Елена Яковлева из-за болезни отменила спектакли
Мария Голубкина жестко прошлась по Анастасии Волочковой
Мария Голубкина жестко прошлась по Анастасии Волочковой
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем стали родителями во второй раз
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем стали родителями во второй
Из финальной версии Dying Light 2 многое вырезали — сравнение с геймплеем 2018 года
Из финальной версии Dying Light 2 многое вырезали — сравнение с
Эти 22 игры — кандидаты на удаление из Game Pass в феврале-марте 2022 года
Эти 22 игры — кандидаты на удаление из Game Pass в феврале-марте 2022
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Как выбрать правильные карты для гаданий на будущее и судьбу
Как выбрать правильные карты для гаданий на будущее и судьбу
Руководители Playstation поздравляют Фила Спенсера с наградой от AIAS
Руководители Playstation поздравляют Фила Спенсера с наградой от AIAS
Официально: новая часть Grand Theft Auto находится в разработке
Официально: новая часть Grand Theft Auto находится в разработке
Ингеборга Дапкунайте показала себя в другом имидже
Ингеборга Дапкунайте показала себя в другом имидже
Яна Кошкина свалилась от вируса после операции
Яна Кошкина свалилась от вируса после операции
Grand Theft Auto V обновят 15 марта до Xbox Series X | S, с поддержкой трассировки лучей
Grand Theft Auto V обновят 15 марта до Xbox Series X | S, с

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Юристы клиники «Медицина 24/7» подали иск на экспертов программы «Человек и Закон»
Юристы клиники «Медицина 24/7» подали иск на экспертов программы
Сергей Шнуров высказался о своем скандальном клипе о Ксении Собчак
Сергей Шнуров высказался о своем скандальном клипе о Ксении Собчак
Художник использовал ИИ, чтобы увидеть, как эти 14 популярных персонажа мультфильмов будут выглядеть в реальной жизни
Художник использовал ИИ, чтобы увидеть, как эти 14 популярных
Анастасия Макеева призналась, что муж вынужден ее терпеть
Анастасия Макеева призналась, что муж вынужден ее терпеть

Еще по теме

Елена Яковлева показала свой образ голливудской дивы
Снимок Елены Яковлевой без макияжа напугал поклонников
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных намерен избавиться от татуировок на лице
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных разводится с женой из-за измен