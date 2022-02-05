Елена Яковлева из-за болезни отменила спектакли

Директор «Ленкома» сообщил, что актриса Елена Яковлева серьезно заболела. Артистка старается не делиться проблемами личного плана, но буквально вчера стало известно, что она заболела. О недуге Елены Яковлевой общественности сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер. Марк Борисович не стал уточнять произошедшее с артисткой, лишь отметил, что из-за болезни Яковлевой был отменен спектакль с ней в главной роли. «Например, театр «Современник» сейчас отменяет спектакль из-за болезни Елены Яковлевой. А она одна в главной роли. Все, и спектакля нет», — рассказал 74-летний Варшавер. Сейчас поклонники творчества актрисы желают ей скорейшего выздоровления и надеются, что в скором времени увидят постановку с ее участием.Елена Яковлева Напомним, в прошлом у Елены Яковлевой имелись серьезные проблемы со здоровьем, к примеру, язва желудка. А однажды она и вовсе находилась на грани жизни и смерти. Несчастный случай чуть едва не произошел во время отпуска артистки в Одессе, пишет Teleprogramma.pro. «Море не впечатлило. Много воды, опасно. Я же плавать практически не умела. К тому же вода была безумно теплой и кишела медузами. Плавать не хотелось, а вот загореть — очень. И я поняла, что лучший способ быстро и качественно покрыться загаром — попасть на волнорез. По-собачьи я поплыла. Не знала, что возле волнореза волны бьют в лицо… И стала тонуть. Люди на волнорезе думали, я шучу: там мелко, да и близко от берега. По всему телу стекали струйки крови — я порезалась ракушками, а тело мокрое. Выглядело это ужасно и смешно одновременно. Еще я, окровавленная, за загорающих стала хвататься от испугу. Позы их испортила. Кричала: «Хочу на берег, давайте спасательную лодку вызывать!» — вспоминала как-то она.