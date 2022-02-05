Федеральной кадастровой палате определили фронт работ

Тема: Постановления правительства

04:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Определён перечень случаев, при которых Федеральная кадастровая палата Росреестра (ФКП) вправе выполнять кадастровые работы и осуществлять подготовку документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРН. Соответствующее постановление правительства от 25 января 2022 года № 48 вступает в силу 5 февраля.

Постановление разработано Росреестром в развитие положений Федерального закона, предусматривающего право «ФКП Росреестра» выполнять кадастровые работы и работы по подготовке документов, необходимых для внесения сведений в реестр границ ЕГРН, в случаях, установленных правительством.

Согласно утвержденному перечню, ФКП сможет проводить кадастровые работы в отношении объектов: недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной собственности; объектов недвижимости, необходимых для обороны и безопасности, оборонного производства, производства ядовитых веществ, наркотических средств, федеральных энергетических систем, использования атомной энергии, федеральных транспорта, путей сообщения, информации, информационных технологий и связи, космической деятельности.

Законы, вступающие в силу с 5 февраля

В документе также отмечается, что эти полномочия возложены на «ФКП Росреестра» до окончания процедуры его реорганизации. Ранее было объявлено, что кадастровая палата, бюро технической инвентаризации и ещё несколько учреждений, подведомственных Росреестру, объединят в публично-правовую компанию «Роскадастр».

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