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Фил Спенсер преодолел отметку в 1 млн подписчиков в Twitter

Фил Спенсер преодолел отметку в 1 млн подписчиков в Twitter


На этой неделе много говорят про руководителя Xbox Фила Спенсера. Глава Microsoft Gaming получил престижную премию (пока она ему не вручена) в игровой индустрии от AIAS за заслуги, которые он внес в развитие индустрии. С премией Спенсера поздравили даже некоторые руководители Playstation.

Добился Фил Спенсер и еще одного значимого личного результата на этой неделе. Руководитель Microsoft Gaming набрал 1 миллион подписчиков в Twitter. Отметим, что Twitter для Спенсера является основной и личной социальной сетью, которую он ведет самостоятельно (насколько это известно), и где он иногда отвечает игрокам. Чаще всего, Спенсер публикует в своем Twitter-аккаунте просто интересные ему новости (в основном, от студий Xbox). Аккаунт, в некотором роде, можно считать рабочим инструментом Спенсера и Xbox.

Стоит сказать, что на достижение результата в 1 миллион подписчиков Спенсеру потребовалось около 10 лет. Его аккаунт в Twitter был создан в марте 2012 года.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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