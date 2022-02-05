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Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?

Прохождение профосмотров, медкомиссий, оформление медицинских книжек, справок, да и просто сдача того же теста на Ковид-19 сегодня требуются многим людям. А все, что связано с повышенным спросом, чревато и очередями, и пустой тратой времени.
Кроме того, в попытках ускорить процессы люди нередко попадают в сети мошенников и теряют нервы и деньги. Однако всех неприятных моментов можно избежать, если пользоваться услугами профессиональных лицензированных медицинских центров, для которых различные освидетельствования и оформление медицинских книжек являются основным направлением.

Преимущества профосмотра в специализированном медцентре


Прежде всего, хороший медицинский центр имеет четко отработанные процедуры по обслуживанию каждого клиента и заинтересован, чтобы процесс шел быстро, качественно и без эксцессов. Поэтому врачи здесь работают по четко прописанным правилам, их не отвлекают на другие занятия.

Онлайн-функционал решает проблему очередей


Поскольку никто не заинтересован терять время в ожидании своей очереди, на современное медицинское освидетельствование в Санкт-Петербурге сегодня можно регистрироваться онлайн. На примере странички https://mc-medprof.ru/spravki/voditeli/ легко убедиться, насколько удобно получить справку для оформления или замены водительского удостоверения:
можно выбрать наиболее географически близкий филиал (что немаловажно для города-миллионника);
забронировать удобную дату и время;
оставить контактные данные.
В течение получаса запись будет подтверждена оператором и вся необходимая координация будет осуществляться напрямую с клиентом. Тут же на сайте он может ознакомиться с врачами, осуществляющими прием, и даже отслеживать степень готовности своих документов.

Огромный перечень услуг


Опытные врачи помогут быстро решить вопросы:
психиатрического освидетельствования,
получить результаты самых разнообразных анализов в срок до 7 дней (если речь идет о посевах);
пройти профосмотр работникам общепита и плавсоставу и т.д.
Кстати, как и положено докторам, верным присяге Гиппократа, в случае, если результаты обследований внушают тревогу, вас обязательно предупредят о потенциальных угрозах для здоровья и порекомендуют, куда и как обратиться за дополнительной помощью.
# Общество

По материалам: RSUTE

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