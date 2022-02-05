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Ghostwire: Tokyo изначально должен был стать The Evil Within 3

Ghostwire: Tokyo изначально должен был стать The Evil Within 3


В марте состоится релиз игры Ghostwire: Tokyo – это новый проект Tango Gameworks, который студия выпускает после двух частей The Evil Within. Отметим, что обе части The Evil Within доступны сейчас в подписке Game Pass, а Ghostwire: Tokyo игроки ожидают там увидеть через год после релиза на Playstation 5 и PC.

Портал gamespot рассказал, ссылаясь на разработчиков, что игра, которая выходит под названием Ghostwire: Tokyo, изначально планировалась как The Evil Within 3. Студия Tango Gameworks отмечает, что фанаты The Evil Within смогут найти в Ghostwire: Tokyo некоторые схожие элементы, например, как пишет gamespot «трансформирующиеся, смещающиеся комнаты, которые дезориентируют вас и будут держать в напряжении».

Отмечается, что Ghostwire: Tokyo – это более ориентированная на мистику и сверхъестественные силы игра, чем The Evil Within. В Ghostwire: Tokyo больше паранормального – призраки, духи, магические заклятия и многое другое, чего не было в The Evil Within. Отметим, что даже первая часть серии The Evil Within существенно отличалась от сиквела.

Релиз Ghostwire: Tokyo состоится 25 марта на Playstation 5 и PC. Особо никто не скрывает, что через год проект доберется до Xbox Series X | S и, вероятно, сразу будет в Game Pass.


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По материалам: newxboxone

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