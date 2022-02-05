Grand Theft Auto V обновят 15 марта до Xbox Series X | S, с поддержкой трассировки лучей





Обновление Grand Theft Auto V (и Grand Theft Auto Online) до Xbox Series X | S и Playstation 5 должно было выйти еще в ноябре прошлого года, но Rockstar перенесла дату выхода апдейта на этот год. Сегодня в официальном блоге компания подтвердила, что обновление GTA V до нового поколения консолей выйдет 15 марта 2022 года.

В заявлении Rockstar говорится следующее о том, что ждет игроков в обновленной версии GTA V:

В Grand Theft Auto V и GTA Online для PlayStation 5 и Xbox Series X | S представлены новые графические режимы с разрешением до 4K, частотой до 60 в секунду, улучшенными текстурами и дальностью прорисовки, опциями HDR и трассировкой лучей, а также технические достижения последнего поколения консолей с более быстрым временем загрузки, захватывающим 3D-звуком, специфичными для платформы функциями, такими как улучшенная тактильная обратная связь, и многим другим.

Важно отметить, что в заявлении нигде не говорится, будет ли обновление бесплатным. Разработчики только отмечают, что у игроков будет возможность сохранить весь прогресс из версий игры для Xbox One и Playstation 4.

Кроме того, вместе с релизом обновленной версии GTA V, планируется выпуск отдельной версии GTA Online.