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Grand Theft Auto V обновят 15 марта до Xbox Series X | S, с поддержкой трассировки лучей

Grand Theft Auto V обновят 15 марта до Xbox Series X | S, с поддержкой трассировки лучей


Обновление Grand Theft Auto V (и Grand Theft Auto Online) до Xbox Series X | S и Playstation 5 должно было выйти еще в ноябре прошлого года, но Rockstar перенесла дату выхода апдейта на этот год. Сегодня в официальном блоге компания подтвердила, что обновление GTA V до нового поколения консолей выйдет 15 марта 2022 года.

В заявлении Rockstar говорится следующее о том, что ждет игроков в обновленной версии GTA V:

В Grand Theft Auto V и GTA Online для PlayStation 5 и Xbox Series X | S представлены новые графические режимы с разрешением до 4K, частотой до 60 в секунду, улучшенными текстурами и дальностью прорисовки, опциями HDR и трассировкой лучей, а также технические достижения последнего поколения консолей с более быстрым временем загрузки, захватывающим 3D-звуком, специфичными для платформы функциями, такими как улучшенная тактильная обратная связь, и многим другим.

Важно отметить, что в заявлении нигде не говорится, будет ли обновление бесплатным. Разработчики только отмечают, что у игроков будет возможность сохранить весь прогресс из версий игры для Xbox One и Playstation 4.

Кроме того, вместе с релизом обновленной версии GTA V, планируется выпуск отдельной версии GTA Online.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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